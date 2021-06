"AD UNA TALE PATACCA DEL GIORNALISMO (NON RICORDO UN SUO SCOOP), NON DEDICHERÒ PIÙ UNA PAROLA"

Estratto dell’articolo di Augusto Minzolini per “il Giornale”

AUGUSTO MINZOLINI SU INSTAGRAM

(…) P.s. Appunto, rispetto. A Marco Travaglio, che millanta una discendenza diretta da Montanelli e sprizza veleno da tutti i pori perché da mesi fa a botte con la notizia che Giuseppe Conte non è più a Palazzo Chigi, si attaglia un giudizio che il grande Indro dedicò ad un giornalista ben più degno di lui: «Conosco molti furfanti che non fanno i moralisti, ma non conosco nessun moralista che non sia un furfante». Ad una tale patacca del giornalismo nostrano (non ricordo scoop del personaggio a parte le «carte» di qualche Pm amico), che si diletta a leggere il casellario giudiziario tranne il lungo capitolo dedicato a lui alla voce «diffamazione», non dedicherò più una parola.

marco travaglio