"ADESSO CHE NON VEDO PIÙ UNA MINCHIA…" - VINCENZO MOLLICA CI RIDE SU A "DOMENICA IN" E RACCONTA LA SUA MALATTIA E LA CECITÀ CHE LO HA COLPITO: "MI SONO SCELTO GLI OCCHI PIÙ BELLI, QUELLI DI MIA MOGLIE E DI MIA FIGLIA CATERINA" - QUANDO MARA VENIER GLI HA CHIESTO SE LUI E GUCCINI ANCORA SI VEDESSERO DI TANTO IN TANTO, IL GIORNALISTA HA RISPOSTO: “LA PAROLA NON È GIUSTA MARA, CI INTRAVEDIAMO”