Da corrieredellosport.it

Nonostante il clamore mediatico Ambra Angiolini continua a vivere nell'appartamento milanese di Giampaolo Pazzini. A farlo sapere la moglie dell'ex calciatore, la prima a portare a galla questa scomoda situazione. Su Instagram Silvia Slitti ha condiviso un post con le ultime parole della conduttrice pronunciate durante la conferenza stampa di X Factor.

Ambra ha dichiarato di essere molto dispiaciuta del fatto che il ministro Bernini sia stata costretta a togliere dalle sue storie Instagram quel filmato con la sua canzone storica 'T'appartengo'. Poi ha rivelato: "Se avessi messo degli avvocati da piccola ora con i direttivi potevo comprarmi delle case".

L'ultima frecciata di Silvia Slitti

Frase che ha ovviamente scatenato lady Pazzini: "Senza parole. Era meglio, così magari non stava a casa nostra". In una successiva story l'event planner ha spiegato: "Sì, è ancora a casa nostra. Sì, è una situazione folle. Sì, è la verità. E sì non ha vergogna". Ambra Angiolini non ha mai commentato la faccenda, si è limitata a dire che i suoi avvocati stanno lavorando per lei.

Nel programma tv Fuori dal coro Mario Giordano ha però mostrato il documento dello sfratto, dove “compare il nome di Massimiliano Allegri, ex fidanzato di Ambra Angiolini e intestatario del contratto di locazione scaduto il 30 giugno. Come si legge, lui non si oppone alla convalida, d’altronde da mesi lui non vive più nell’appartamento, chi sta occupando abusivamente è Ambra”.

ll coinvolgimento di Max Allegri

La casa contesa, situata in zona Moscova, era stata affittata da Max Allegri: l’idea era di farne il nido d’amore con Ambra, approfittando del fatto che i Pazzini, durante la pandemia di Covid, si erano trasferiti al mare. Ma l'allenatore della Juve in quel plurilocale non ha mai messo piede: la relazione con la Angiolini si è interrotta all’improvviso proprio in coincidenza con il trasloco dell'ex ragazza di Non è la Rai, che per stare vicino al fidanzato aveva lasciato Brescia. Oggi nell'immobile vivono la presentatrice e la figlia Jolanda, avuta dall'ex Francesco Renga.

