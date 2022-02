"ANNI 20": DOVE 20 STA PER GLI SPETTATORI - LA TRASMISSIONE, SOPRAVVISSUTA BEN TRE STAGIONI A UNA MEDIA DELL'1-2% DI SHARE, NEANCHE CON GIORGIA MELONI OSPITE È RIUSCITA A RISOLLEVARSI DALL'1.8% DI SHARE. PER GIUNTA IN OGNI PUNTATA C'È UN SERVIZIO SU TEMI SEXY, ESCORT, SADOMASO, SCAMBISTI - IERI SI PARLAVA DI GADGET EROTICI, PLUG ANALI, CODE, STIMOLATORI VAGINALI, SUCCHIA CLITORIDI - ERA UNA STRIZZATA D'OCCHIO ALL'AZIENDA DI CUI ERA (O FORSE È ANCORA) AZIONISTA LA PRESIDENTE RAI MARINELLA SOLDI? MA SERVIZI IN CHIAVE EROTICA FANNO ALZARE QUALCOSA, NON LO SHARE...

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 10 febbraio 2022 vedono Anni 20 Notte, in onda su Rai2 in seconda serata, segnare ancora una volta - e per giunta con ospite Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia - un magro 1.8% di share con una media di 190.000 spettatori. Certo non aiutato dal traino de La mossa del Pinguino che, in prima serata, ottiene soltanto 659.000 individui all'ascolto con il 2.8% di share, ma - traino a parte - senz'altro il programma condotto da Francesca Parisella non si è mai risollevato di molto rispetto a queste cifre. E non può nulla neppure la volenterosa assistenza fissa di Alessandro Giuli in studio, che dal canto suo si è ritagliato parallelamente una più congeniale dimensione molto apprezzata dalla critica con il programma Vitalia, finito sotto la direzione Cultura della potentissima e inamovibile Silvia Calandrelli.

Se la presenza della leader di Fratelli d'Italia, della quale Rai2 e il programma dovrebbero essere in quota, non ha aiutato Anni 20 Notte. Né tantomeno l'espediente del vellicamento sexy con i settimanali servizi dedicati a escort gay ed etero, chat erotiche, pratiche sessuali estreme e così via ha fatto crescere l'audience della trasmissione, che non desta peraltro traffico di sorta sui social network.

Nel momento in cui l'Ad Carlo Fuortes taglia - giustamente, a nostro avviso - l'edizione notturna della Tgr risparmiando tre milioni di euro annui solo per gli straordinari, e senza però limitare l'offerta anzi aumentandola, i tanti detrattori interni all'azienda - anche in CdA oltre ai sindacati - gli chiedono a gran voce di intervenire drasticamente anche sui programmi che ottengono l'1-2% di share. Sarebbe a questo punto interessante capire quale sia il rapporto costi-introiti pubblicitari di Anni 20 Notte.

E inoltre siamo sicuri che i reportage sul sadomaso spinto e sugli stimolatori sessuali rientrino nella categoria del "servizio pubblico"? A meno che questi ultimi non siano una simpatica strizzata d'occhio al settore in cui opera l'azienda di gadget erotici di cui era (lo è ancora?) azionista la Presidente Rai Marinella Soldi. E tuttavia, se i servizi erotici di Anni 20 Notte hanno lo scopo di "alzare" qualcosa, non è senz'altro lo share, ahiloro.

Argomenti trattati a parte, malgrado i risultati, la trasmissione è comunque sopravvissuta indenne a ben tre stagioni... Sarà riconfermata anche nella nuova era dell'approfondimento diretto da Mario Orfeo? In Rai se lo chiedono in tanti, anche ai piani alti di Viale Mazzini.

