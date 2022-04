1 apr 2022 16:36

"AVETE VISTO COME ERA BELLA LA MIA FIDANZATA VESTITA DI BIANCO DA INFERMIERA?" - MAURIZIO CROZZA TORNA IN VERSIONE SILVIO BERLUSCONI A "FRATELLI DI CROZZA" SUL "NOVE": "LA FRASE SU SALVINI UNICO VERO LEADER? MA SECONDO LEI, DOPO ANNI DI CARRIERA, INIZIO A DIRE LA VERITÀ PROPRIO AL MIO MATRIMONIO? CHE POI NON È VERO NEMMENO IL MATRIMONIO…" - VIDEO