GLI "AWARD" DEI GIUSTI

Marco Giusti per Dagospia

E’ il tempo delle cinquanta-sessantenni in America. Ai Critic Choice Award, il potente premio dei critici americani, stravincono le elegantissime Michelle Yeoh, Cate Blanchett, Angela Bassett e la meno elegante Jennifer Coolidge in barba alle attrici più giovani. Tié. Si salvano solo Zendaya ("Euphoria”) e Amanda SEyfried (“The Dropout”) nella sezione televisiva. “Everything Everywhere All At Once” di Daniel Kwan e Daniel Scheinert con Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis, trionfa con ben 5 premi vinti su 14 nominations, miglior film, regia, sceneggiatura, montaggio, protagonista femminile e non protagonista maschile, Key Huy Quan.

“Tar” vince per la protagonista, Cate Blanchett, e per la musica, Hildur Guonadottir, Guillermo Del Toro vince come miglior film d’animazione per “Pinocchio”, mentre Steven Spielberg con “The Fabelmans”, malgrado le 11 nominations, torna a casa a mani vuote con un solo premiuccio alla promessa Gabriel LaBelle. Che figura! Colin Farrel e Brendan Gleeson, i potenti irlandesi protagonisti di “The Banshees of Ineshirin” scritto e diretto da Martin McDonagh non vincono nulla e infatti rimangono a casa dichiarando di aver preso il Covid (seee…).

Vince invece Brendan Fraser come pantagruelico protagonista di “The Whale” di Darren Aronofsky. Miglior attore di action è Mark Wahlberg in “Lone Survivor”. “The Black Panther: Wakanda Forever” vince sia per Angela Bassett, come ai Golden Globes, sia per i meravigliosi costumi. “Top Gun: Maverick” si deve accontentare della miglior fotografia. Il miglior film straniero è il kolossal indiano “RRR”, che trovate su Netflix e è fenomenale, un grande musical storico.

Tra le serie tv ben tre premi per “Better Call Saul”, miglior serie drammatica, migliori attori, Giancarlo Esposito e Bob Odenkirk. “The Dropout”, che trovate su Disney+, vince come miglior serie limitata e migliore attrice, Amanda Seyfried, “Abbott Elementary”, come ai Golden Globes, stravince nella sezione serie comedy. Jeremy Allen White, protagonista di “The Bear”, da noi su Disney+, vince come protagonista di serie comedy. Premi anche a Jean Smart per “Hacks”, a Daniel Radcliffe per “The Al Yankovich Story”, che non abbiamo visto in Italia, a Niecy Nash per “Dahmer”. Miglior serie animata è “Harley Quinn”.

