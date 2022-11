"BALLANDO" & TRABALLANDO – ALDO GRASSO FA NERA MILLY CARLUCCI: "PER QUALCHE PUNTO IN PIÙ DI SHARE HA CHIAMATO PERSINO MONTESANO (COMPLOTTISTA, PALADINO DELLA RESISTENZA AL NUOVO ORDINE MONDIALE, NO VAX, ANTI-5G, CONTRO IL CANONE RAI). NONOSTANTE GLI INNUMEREVOLI SFORZI, MILLY PERDE QUASI SEMPRE LA SFIDA CON "TU SI' QUE VALES" DI MARIA DE FILIPPI. PIÙ CHE DEI MERITI DI DE FILIPPI, FORSE CONVERREBBE PARLARE DEI DEMERITI DELLA CARLUCCI…"

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Era inevitabile che, prima o poi, Enrico Montesano combinasse qualcosa. Diciamolo: dopo le sue insensate esternazioni da no vax (e forse dopo la vittoria del centrodestra) era stato chiamato per questo: doveva far parlare di sé a maggior gloria di Ballando con le stelle . Ma, nonostante gli innumerevoli sforzi, Milly Carlucci perde quasi sempre la sfida con Tu si que vales di Maria De Filippi.

Più che dei meriti di De Filippi, forse converrebbe parlare dei demeriti di Carlucci (le conduttrici, non le persone). La prima è campionessa di determinazione, dura e opaca, di pianificazione delle risorse, di imprenditorialità; si è fatta la fama di essere «Maria la sanguinaria». La seconda no, vuol apparire come una signora bene che invece di organizzare partite a burraco si cimenta con la scena televisiva.

Sorride sempre ma è più ostinata di De Filippi, per qualche punto in più di share ha chiamato persino Montesano (complottista, paladino della resistenza al Nuovo Ordine Mondiale, no vax, anti-5G, contro il canone Rai).

La parte più interessante di Ballando con le stelle è il ballo, con le sue coreografie, con il coraggio di chi si butta in pista anche non avendo doti particolari. Carlucci, invece, ha spostato tutta l'attenzione sulla giuria, scegliendo persone che hanno fatto della provocazione la loro missione professionale. Costrette a rinunciare al talento, si sono specializzate nell'urlo. Carlucci sembra un'orfana di sentimenti e di passioni, una fiamma senza fuoco, un fulgore che non illumina.

Sorride e intanto dà in pasto ballerine e ballerini alle palette della giuria. Sorride, fingendo di smorzare le polemiche ma facendo di tutto per alimentarle. Sorride ma dispone le parole con perversa scaltrezza. Sorride, volendo conciliare pettegolezzo e pedagogia coreutica. In un ecclettismo del sorriso e della disperazione, Ballando con le stelle ci ha regalato volutamente anche la maglietta della X Mas.

