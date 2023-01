"BALLANDO" CON GLI SCAZZI! - LE REAZIONI DEL PUBBLICO DEL PROGRAMMA CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI ERANO PILOTATE? UN VIDEO MOSTRA UN AGITATISSIMO CAPOCLAQUE "AIZZARE" GLI SPETTATORI CONTRO LA GIORNALISTA - REAZIONI CHE POI SI SONO TRADOTTE ANCHE IN INSULTI SUI SOCIAL - IL FILMATO SMENTISCE ANCHE LE DICHIARAZIONI DI MARIOTTO E COSTAMAGNA, OSPITI A "OGGI È UN ALTRO GIORNO", SECONDO I QUALI I "BUU" E GLI APPLAUSI ERANO TUTTI REALI – VIDEO

L'edizione numero diciassette di Ballando con le Stelle si è conclusa qualche settimana fa su Rai1 con la vittoria di Luisella Costamagna. E tuttavia, sarà il numero non esattamente fortunato, gli strascichi continuano a tutt'oggi a tenere banco sui social network e sui siti specializzati.

Nell'ultima puntata del reality abilmente spacciato per talent, abbiamo visto la giornalista di Domani Selvaggia Lucarelli lamentarsi del trattamento a lei riservato dai colleghi giurati dello show e dal pubblico, sottolineando come la platea fosse di fatto istigata dal cosiddetto capoclaque.

Figura che - non inquadrata dalle telecamere - invita gli astanti a ridere delle varie battute, ad applaudire i momenti clou delle trasmissioni e, nel caso specifico indicato dalla Lucarelli a Ballando con le Stelle, a esprimere dissenso con sonori "buu" e affini.

La prova di quanto sosteneva Lucarelli, e cioè che l'atteggiamento ostile del pubblico nei suoi confronti fosse di fatto teleguidato, è stata pubblicata su Twitter da un account fan della giornalista. Con tanto di video allegato girato dal vivo che dimostra come il capoclaque orientasse le reazioni del pubblico in sala (in varie puntate) contro la giurata.

Il video è tanto più interessante poiché accostato a un altro che immortala un altro giurato di Ballando, Guillermo Mariotto, e la vincitrice Luisella Costamagna, ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, sottolineare come i "buu" alla Lucarelli e gli applausi fossero "reali", e come il pubblico sia "l'altro giurato". Il tutto ovviamente senza accennare all'operato di un capoclaque, ripreso invece nel video pubblicato dai fan di Selvaggia e rilanciato anche da Salvo Sottile su Facebook.

Lo stesso account fan ha poi pubblicato un video sempre tratto dalla suddetta puntata di Oggi è un altro giorno, nel quale Luisella si esibisce in un balletto sulle note di Waka Waka. Non esattamente una performance che possa impensierire Shakira, come sottolineato - ma senza eufemismi - da molti utenti. Striscia la Notizia ha già preso nota.

Sì, stiamo parlando di un programma di intrattenimento leggero, quindi non si tratta propriamente di un affare di Stato. Pure, il problema si pone nel momento in cui le teleguidate reazioni del pubblico in sala si traducevano sui social in attacchi sessisti alla giornalista e in ingiurie più o meno gravi ai suoi danni (e non solo sui social, vedi insulto di Iva Zanicchi nei confronti della Lucarelli). Il tutto consumato in diretta sulla rete Ammiraglia della Rai il sabato sera in prime time. Servizio pubblico?

