27 gen 2020 09:30

"BARBARA ALBERTI PORTATA IN OSPEDALE PER UN CONTROLLO MEDICO" - LA SCRITTRICE 76ENNE, PRIMA ANCORA DI FINIRE IN NOMINATION, AVEVA DETTO DI VOLER ABBANDONARE IL "GFVIP". “MOSTRANO DI ME QUELLO CHE NELLA REALTÀ NON SONO". E ANCORA HA AGGIUNTO AI SUOI COMPAGNI DI AVVENTURA: "IL MIO CONTRATTO È DIVERSO DAL VOSTRO, SE LASCIO NON PERDO TUTTO, MA LE PUNTATE CHE HO FATTO MI VERRANNO PAGATE”