27 gen 2022 16:09

"BERLUSCONI? MI AVEVA INVITATO MA NON L'HO INCONTRATO PER EVITARE DI LEGGERE CHE QUELLI DEL BUNGA BUNGA SI ERANO RIUNITI" - EMILIO FEDE: "IL PASSO INDIETRO DEL CAV NELLA CORSA AL COLLE? IL SUO È STATO UN PASSO DI LATO. CASINI? NON CI CREDO. NON POSSO PENSARE A CASINI AL QUIRINALE DA SOBRIO, FORSE DA UBRIACO" - E POI DRAGHI, SALVINI, MELONI E LA STILETTATA A TAJANI E RONZULLI...