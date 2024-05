Da “La Zanzara” – Radio24

Le incredibili gaffes di Michelle Comi a La Zanzara su Radio 24. Una delle più note stelline di OnlyFans, già al centro di varie polemiche, non sa chi è il Presidente della Repubblica: “Ma chi, Renzi?”. E nemmeno il capo del governo: “Ah, forse Mattarella?”. “Sono fortunata, sono nata bella e non ho bisogno di altro, senza studiare posso ottenere tutto”. “Le donne non devono lavorare, per quello c’è l’uomo”.

“Escort? Mai, ma dipende dal prezzo. Diecimila euro? È pochissimo…Mi chiedono di continuo incontri, soprattutto calciatori”. “La Gruber e il porno? Non so chi sia questa signora, non la conosco. Mi basta conoscere le cose del mio mondo”.

Poi risponde alle critiche per aver utilizzato la parola “Auschwitz” al postino di “Outfit” in un video con altri influencer: “Era black humor, oggi si fa su tutto ma appena tocchi quella casta..”. “Mi hanno messo alla gogna per un gioco innocente, a me quello che è successo ad Auschwitz fa schifo”. L’ultima trovata?: “Mi sono fidanzata col Brasiliano, e abbiamo fatto un video hard insieme..”

“Faccio la Sex Worker e l’influencer da quattro anni, e sai una cosa? I miei video hard li guardo e li riguardo perchè mi piaccio. Mi eccitano”. Così una delle stelline di Only Fans Michelle Comi a La Zanzara su Radio 24.

Michelle Comi, milanese, 26enne, era un’impiegata amministrativa dell’Istituto dei Tumori di Milano, dove ha iniziato a lavorare nel 2016. Poi si è licenziata aprendo un canale su Only Fans, e in pochi anni ha avuto un successo clamoroso come content creator su varie piattaforme.

Tra le ultime cose realizzate, un video hard con Massimiliano Minnocci detto il Brasiliano, con cui si accompagna nelle ultime settimane (loro dicono di essere fidanzati, però..la finzione è sempre dietro l’angolo). Fai anche la escort, chiede Cruciani?: “No, non faccio incontri privati con uomini ma ce ne sono tantissimi che me lo chiedono anche calciatori. Recentemente ho fatto un video esplicito con il Brasiliano (Massimiliano Minnocci, ndr) che ha dovuto corteggiarmi, mi ha conquistato con i suoi modi da gentiluomo, che è il contrario di quello che sembra”. [...]

