"BURIONI, MA LI HA LETTI SOLO LEI QUESTI CASI?" – AGGUER-RITA DALLA CHIESA CONTRO IL VIROLOGO SUL TEMA DEI GATTI INFETTI DA COVID19: “IN TUTTO IL MONDO GLI SCIENZIATI STANNO DICENDO CHE NESSUN ANIMALE PUÒ CONTAGIARE L’UOMO” – LA REPLICA DI BURIONI: “NON SAPPIAMO ANCORA SE GLI ANIMALI POSSONO CONTAGIARE L'UOMO, SAPPIAMO INVECE PER CERTO CHE L'UOMO PUÒ CONTAGIARE ALCUNI ANIMALI, TRA I QUALI I GATTI”

Da www.leggo.it

ROBERTO BURIONI

I gatti possono contrarre il coronavirus? E’ la domanda che qualcuno ha posto su Twitter a Roberto Burioni. Il noto virologo a Che Tempo Che Fa, infatti, aveva parlato di un gatto positivo al Covid19. “La notizia viene smentita dall’ASL Roma1. Le chiedo di ritrattare” ha scritto l’utente.

“Sono descritti numerosi casi di gatti infetti da Covid-19 e non smentisco nulla – ha risposto l’esperto - Vedete di non essere meno intelligenti dei vostri animali che meritano padroni migliori”. Nel dibattito si è inserita anche Rita Dalla Chiesa: “Ma li ha letti solo lei, questi casi? In tutto il mondo gli scienziati stanno dicendo che nessun animale può contagiare l’uomo”.

rita dalla chiesa foto di bacco

L’esperto ha precisato: “Non sappiamo ancora se gli animali possono contagiare l'uomo, sappiamo invece per certo che l'uomo può contagiare alcuni animali, tra i quali i gatti. Per cui è indispensabile proteggerli dal contagio, chi è malato non può tenerli vicino senza metterli in pericolo”.

