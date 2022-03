"IL CANTANTE MASCHERATO", CHE FIASCO! LA CARNEVALATA DI RAI 1 FINITO NEL MIRINO DEL CDA RAI PER COSTI E MAGRI RICAVI CALA ULTERIORMENTE (16.4% DI SHARE CON 2.911.000 SPETTATORI). OLTRE IL DANNO LA BEFFA: LUXURIA VIENE SMASCHERATA PROPRIO IN TEMPO PER ANDARE A FARE "L'ISOLA". MA CHE CI PRENDONO PER I FONDELLI? L'OUTSIDER MAURIZIO CROZZA (SENZA PROMOZIONE) FA L'EXPLOIT AL 6% DI SHARE SUL "NOVE"

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

IL CANTANTE MASCHERATO

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 11 marzo 2022 vedono, in prima serata, i mascheroni di Rai1, ovvero la carnevalata del Cantante Mascherato calare ulteriormente e arrivare al 16.4% di share con 2.911.000 spettatori. Assai poco per un programma finito anche nel mirino del Consigliere di Amministrazione Rai in quota Dipendenti Riccardo Laganà, che promette guerra contro l'ennesimo fiasco di una produzione esterna nella prima serata di Rai1, per giunta costosissimo. Senza contare in queste ore l'infuriare della polemica del provvidenziale "smascheramento" di Luxuria, guarda caso in tempo per poter fare la giurata all'Isola dei Famosi. Oltre il danno, pure la beffa, insomma.

Se Rai1 piange, Canale5 non ride con la fiction Più forti del destino con Loretta Goggi e Laura Chiatti, che si ferma al 12.2% con 2.402.000 spettatori.

IL CANTANTE MASCHERATO

Il vero exploit lo fa invece Maurizio Crozza che, con Fratelli di Crozza sul Nove, conquista il record del 6% di share con 1.325.000 spettatori, un autentico trionfo che traina Accordi e Disaccordi condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, i quali, sullo stesso canale, in seconda serata totalizzano il 3.5% di share con 523.000 spettatori, surclassando ancora una volta il competitor Belve su Rai2.

Che dire di Belve? Il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, sponsorizzato in ogni dove - ieri la conduttrice era anche ospite di Alberto Matano alla Vita in Diretta su Rai1- si ferma al 2.7% di share con 399.000 spettatori, malgrado ospitasse la procace Serena Grandi con i suoi aneddoti "trasgressivi" e la prezzemolina criminologa Roberta Bruzzone, che in un periodo di guerre, morti, distruzione ha spiegato fra le altre cose a una divertitissima (?) Fagnani che sarebbe in grado di occultare bene un cadavere. Oltre al fatto che il programma non decolla e si conferma un flop, se questo è servizio pubblico...

