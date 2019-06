"IL CASO PRATI E’ DIVENTATO IMPORTANTE PER GLI ITALIANI PERCHE' NON È PIU' GOSSIP MA UN CASO GIUDIZIARIO” - BARBARA D'URSO A ‘CIRCO MASSIMO’ SCATENATA SUL PRATI-GATE: "TUTTO È PARTITO DA ‘DAGOSPIA’. POI SONO USCITE COSE ASSURDE. PROBABILMENTE DIETRO CI SONO DELLE TRUFFE… IO TRASH? ALLORA LO E' TUTTA LA TV. IO IN RAI? RESTO A MEDIASET, POI VEDIAMO CHE SUCCEDE" – E POI PARLA DI SALVINI, RENZI, BERLUSCONI E DI ZINGARETTI DICE: “L’HO TROVATO GENIALE QUANDO…” -VIDEO

Da Circo Massimo - Radio Capital

Live - Non è la D'Urso ha chiuso una stagione di successi. E la padrona di casa non nasconde la soddisfazione. "Rischiare di fare una prima serata lunga, solo di parlato, era rischioso. Ci speravamo, ma non mi aspettavo tutto questo successo", racconta Barbara D'Urso a Circo Massimo, su Radio Capital, "L'azienda mi ha chiesto di portare a casa parecchie puntate facendo una media del 12%, che è tanto. Abbiamo avuto contro Montalbano, ieri sera c'era la partita dell'under 21, non era facilissimo. E invece siamo arrivati anche al 20".

Uno degli argomenti principali della stagione è stata la vicenda del finto matrimonio di Pamela Prati: perché è diventata così importante per gli italiani? "Perché non è più una storia di gossip, ma una cosa giudiziaria", risponde la conduttrice, "tutto è partito da Dagospia, poi sono uscite cose assurde. Probabilmente dietro ci sono delle truffe. E c'è un universo gravissimo. Da anni mi preoccupo di truffe amorose, ma questa cosa è diventata ancora più pesante quando una signora ha riconosciuto il suo bambino quale Sebastian, finto figlio di Mark Caltagirone. Sono rimasta scioccata. Ho visto i video di questo bambino che dice sono malato, sto facendo la chemio... cose di una gravità assurda. Quindi ho affondato la lama".

Nonostante il carico di ben quattro programmi, Barbara D'Urso non vuole fermarsi: "Adesso non potrei rinunciare a nessuno dei miei programmi. Pomeriggio 5 mi ha cambiato la vita, mi ha portato a trasferirmi a Milano da Roma, sono in diretta tutti i giorni, mi consente di portare avanti le mie battaglie... sono orgogliosissima, sono riuscita a far approvare la legge che permette di mettere le telecamere negli asili e nei centri per anziani, quindi a quello non potrei mai rinunciarci. Domenica Live è Domenica Live, l'ho creata sulla mia pelle.

Al Grande Fratello mi diverto da pazzi. E Non è la D'Urso è un gioiellino", dice, confermando poi che Mediaset le aveva chiesto di allungare la stagione del talk per altre due puntate: "Sono talmente aziendalista, un soldato, che se fosse stato fondamentale per Publitalia l'avrei fatto, ma vorrei fermarmi e soprattutto disintossicare i telespettatori dalla D'Urso, dalla voce della D'Urso e dalla faccia della D'Urso. Ne parlo in terza persona perché anche per me a volte lei è un mostro". Barbara D'Urso è una donna risolta? "Non esistono persone risolte e nemmeno la felicità. Esistono solo attimi di felicità. Sono una donna fragilissima ma serena". Serena a Mediaset? "Sono da 15-16 anni in esclusiva , ho un rapporto di forte stima reciproca con Pier Silvio Berlusconi, ma ci sono stati degli abboccamenti da parte della RAI. Ancora per un po' sono qui, poi vediamo che succede".

La D'Urso rigetta le accuse di fare tv trash e tv del dolore: "Cosa significa televisione trash? È trash quello che sto facendo con Pamela Prati? Allora sono diverse trasmissioni a essere trash. È trash il Grande Fratello? Allora tanti reality lo sono. Allora tutta la televisione del mondo è trash. Tv del dolore? Le accuse non mi toccano. Io faccio una trasmissione sotto testata giornalistica, mi occupo dei fatti del giorno. E se c'è una donna che viene uccisa da suo marito e la madre, cercata da tutte le televisioni, decide di venire in trasmissione e fare un appello, piangendo, con Barbara D'Urso, cosa faccio? Dico no? Io sono ben felice di accogliere quella mamma che piange in diretta da me e avere l'occasione di dire alle donne 'chi ti picchia non ti ama', come faccio da 12 anni. Se la chiamano televisione del dolore, chi se ne frega. Io sto cavalcando una mia battaglia".

Spesso ha la possibilità di intervistare politici: "Sono molto affascinata dai politici, e sono grata che scelgano di venire nelle mie trasmissioni. Ognuno ha un proprio approccio. Io tratto tutti allo stesso modo, mettendoli a proprio agio, poi però arrivo con i miei affondi.

Se c'è Salvini e non mi piace che vada al Congresso di Verona, glielo dico in diretta", spiega D'Urso, "Se c'è Renzi e voglio far approvare la legge sui diritti civili, io mi presento con le fasce arcobaleno e gli dico di promettere di farlo davanti agli italiani. Berlusconi è un grandissimo comunicatore, non credo abbia perso la presa sul Paese. Nicola Zingaretti mi ha divertito tantissimo, in diretta da me ha detto che questo governo è come Mark Caltagirone, l'ho trovato geniale". E a settembre? "Riparto con tutte e quattro le trasmissioni, non cambierà niente, a meno che non me ne chiedano una quinta!".

