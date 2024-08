"LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLE OLIMPIADI? GLI ITALIANI FANNO BENE A OFFENDERSI. IN FRANCIA ABBIAMO PERSO L'ORGOGLIO VERSO I NOSTRI SIMBOLI" - IL DJ FRANCESE BOB SINCLAR SI SCAGLIA CONTRO I GIOCHI DI PARIGI: "CI COSTANO UN SACCO DI TASSE. NEGLI ULTIMI 20 ANNI C'È STATA UN'IMPENNATA DELL'IMMIGRAZIONE E DEL MALCONTENTO. SIAMO TUTTI PIÙ POVERI, PARIGI È DIVENTATA UNA CITTÀ PERICOLOSA; MACRON È UN PRESIDENTE CHE STA DALLA PARTE RICCA DELLA SENNA E LA STAMPA MANIPOLATA DAL POTERE CI FA VEDERE IL BELLO QUANDO IL BELLO NON C'È…"

Appassionato di tennis tanto dall'aver girato uno dei suoi video sul campo del Roland Garros, dj superstar fra i più acclamati al mondo, Christophe Le Friant, vero nome di Bob Sinclar. […]

Lo show ha creato molte polemiche, soprattuto per l'Ultima cena, lei che ne pensa?

«In Italia siete orgogliosi della vostra cultura e vi siete arrabbiati. Fate bene, vi battete perché non vengano irrisi i vostri simboli culturali e artistici. Lo capisco. In Francia questo orgoglio lo abbiamo perso, abbiamo dimenticato le nostre radici, da dove veniamo e cosa siamo stati per il mondo.

Verrebbe da dire che abbiamo accettato troppe contaminazioni e adesso facciamo fatica a capire chi siamo».[…]

Le Olimpiadi stanno facendo bene a Parigi o aumenteranno il divario percepito tra ricchi e poveri?

«Questi Giochi olimpici ci stanno facendo pagare un sacco di tasse. Chi non ha molti soldi si trova nella condizione di guardare la sua bella città e sperare che tutto questo tourbillon serva a sviluppare le attività e il business. Succederà la stessa cosa a Los Angeles nel 2028 o a Milano per Milano-Cortina nel 2026. Quando si organizzano manifestazioni così importanti si scatenano contraddizioni, ma è così che si lavora con la politica. Le polemiche sulle Olimpiadi sono sterili».

Parigi negli ultimi anni è stata ed è teatro di molte proteste: dalle tensioni nelle banlieu ai gilet gialli: è ancora la ville lumiere, capitale dell'arte e della cultura?

«Negli ultimi 20 anni c'è stata un'impennata dell'immigrazione e del malcontento. Siamo tutti più poveri anche se sui social si fa a gara a chi ride di più, posta di più, mostra ciò che non è pur di far bella figura. Parigi poi è diventata una città pericolosa; solo l'anno scorso hanno tentato di entrarmi in casa ben tre volte. Bisogna rendersi conto di questo pericolo costante e cercare una soluzione. Macron è un presidente che sta dalla parte ricca della Senna e molta stampa è manipolata dal potere tanto che ci fa vedere il bello quando il bello non c'è. Noi parigini soffriamo di questo».

[…] In una società multirazziale qual è il ruolo degli artisti nel promuovere il dialogo?

«Non dobbiamo urtare la sensibilità delle persone e i simboli sono importanti. Quando sei un artista, uno sportivo devi cercare di unire le persone. Chiaro che per uno come me, per un artista parlare di politica significa camminare sulle uova ma anche gli artisti e gli sportivi sono esseri umani e devono avere delle opinioni». […]

