Andrea Scarpa per “il Messaggero” - Estratti

Si è fermato per un po', come da tempo dice di voler fare, ma in realtà solo per lavorare alle canzoni del nuovo disco. Lontano dal palco un fuoriclasse come Massimo Ranieri non ci sa stare e così il 30 luglio torna in pista: nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma terrà il primo concerto del nuovo tour Tutti i sogni ancora in volo, che fino al 7 settembre lo porterà da una parte all'altra d'Italia (poi a ottobre ripartirà e andrà avanti fino a maggio).

A 73 anni per il Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana Giovanni Calone (è questo il suo vero nome, il presidente Mattarella l'ha nominato alla fine del 2021) non è ancora il momento per scendere dal palco.

Sui social due giorni fa si parlava con insistenza di un suo ritiro: cosa c'è di vero?

«Niente. Questo mestiere è per sempre. Certe bugie mi danno fastidio perché ci vedo cattiveria e superficialità, ho fatto anche un post per smentire. Certa gente straparla, sarà il caldo».

Che ne pensa invece di quei ritiri, che annunciano tour d'addio infiniti, di artisti come Claudio Baglioni o Umberto Tozzi?

«Mah! Non mi sembra che abbiano mollato. Sono bravi e fanno quello che hanno sempre fatto. Meglio così: chi rimarrebbe in giro?».

Come chi rimarrebbe? Non le piace nessuno a parte Tiziano Ferro e Diodato?

«Certo. Ci sono tantissimi cantanti in Italia. Alcuni bravi, altri meno».

Il 6 maggio 2022 è caduto dal palco del Diana di Napoli e si è rotto quattro costole e si è lesionato la spalla destra. È vero che pensa sia stato un messaggio da lassù?

«Sì. Credo in Dio e sono convinto che mi abbia voluto dire: fermati, stai andando a 300 all'ora e puoi andare massimo a 250. L'ho capito e voglio rallentare».

Ha rallentato?

«Per un paio di mesi non ho fatto spettacoli, ma solo perché dovevo incidere i provini di altre tre canzoni da far sentire al grande Gino Vannelli, il produttore canadese del mio nuovo disco che spero di far uscire entro la fine dell'anno (insieme è il terzo album che realizzano dopo Qui e adesso del 2020 e Tutti i sogni ancora in volo, ndr)».

Non le conviene aspettare un mese e mezzo e puntare su Sanremo a febbraio 2025?

«Se capisco di avere la canzone giusta, lo farò, certo. Perché no?».

Ha già sentito Carlo Conti?

«No. È troppo presto per parlarne. Vedremo più avanti».

Dalla nuova governance della Rai le sono arrivate delle proposte televisive? Per Viale Mazzini ha fatto di tutto.

«Non ancora. Però l'anno scorso su Rai1 ho condotto due prime serate con Rocio Munoz Morales. Comunque, se dovesse arrivare una chiamata, come i militari, mi metterei a disposizione».

A proposito di rapporti, una compagna adesso ce l'ha?

«Sì. Ha quindici anni meno di me, si chiama Serena e non fa parte del mio mondo: è un'insegnante. Stiamo benissimo insieme e stiamo facendo qualche giorno di vacanza. Sono a una svolta: è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l'amore di una donna.

La solitudine può essere anche bella, questo lo so, ma in due si sta meglio. Vedere un film insieme, fare una passeggiata, mangiare fuori casa... questo voglio. Prima stavo costruendo la carriera, ma adesso che cosa devo fare? Ho recitato con Strehler, ho vinto Sanremo, ho diretto opere liriche...».

