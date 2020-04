Appello al nostro Governo perché nessuna voce resti inascoltata.Chiediamo ai nostri colleghi,a tutti professionisti dello spettacolo e a tutti quelli che come noi amano l'arte e ogni forma di intrattenimento di unirsi in questo momento delicato #seiconnoi ? https://t.co/flxj3oNOpU

"Che ne sarà dei lavoratori del mondo dell’intrattenimento?", Fiorella Mannoia a ‘La vita in diretta’ rilancia l’appello al governo degli artisti: “Siamo stati i primi a fermarci e saremo gli ultimi a riprendere le attività perché viviamo di assembramenti". L'obiettivo è quello di non lasciare indietro centinaia di migliaia di lavoratori (musicisti, tecnici, maestranze, segretari di produzione) ad oggi senza prospettive. Il settore ha subito una mazzata dalla pandemia coronavirus. Gli eventi saltati sono 4200, le perdite dell’indotto si aggirano intorno ai 120 mln. Alessandra Amoroso parla di periodo surreale: “Vorremmo avere una data per tornare a fare musica”. La sottosegretaria Anna Laura Orrico: "Ancora non possiamo fissare una data. Dovremo capire prima come sarà il distanziamento sociale nei diversi luoghi della cultura…"