Protagoniste della nuova puntata di Belve - condotto da Francesca Fagnani, in onda questa sera (venerdì 21 maggio) alle 22.55 su Raidue - sono Sabina Began e Barbara Alberti.

LE LACRIME DI SABINA PER SILVIO

L’Ape Regina rivela a Belve particolari inediti e sconcertanti sulla sua vita. La droga, le violenza del padre, i narcotrafficanti, l’ossessione per Berlusconi, la conversione al Corano. Insomma, Sabina Began è un fiume in piena. Come quando confessa a Francesca Fagnani: “Non ho mai avuto un uomo dopo Silvio”. Niente, nemmeno un flirt?, chiede la conduttrice “No, da più di dieci anni”. Ma se avesse modo di parlare con Berlusconi adesso, che cosa gli direbbe? “Lo abbraccerei…”.

Mentre tenta di rispondere, Sabina Began comincia a piangere e a singhiozzare, al punto di non riuscire più a interagire con la conduttrice. Soltanto quando Fagnani le chiede se è il pensiero di Silvio a farla stare male, Began annuisce in segno di approvazione.

BEGAN RIVELA LA TRAPPOLA PER ITALO BOCCHINO

Tra le altre rivelazioni, Sabina Began ne riserva una per Italo Bocchino, braccio destro di Gianfranco Fini ai tempi dell’ultimo governo Berlusconi. “Adesso lo possiamo dire, è passato tanto tempo” esordisce Fagnani, che poi sottolinea: “Allora Italo Bocchino era un grandissimo oppositore di Silvio Berlusconi. Lei, bellissima donna, lo ha in qualche modo attirato in un flirt e poi, quando lui c’è caduto con tutti i piedi, lei ha rivelato una serie di particolari compromettenti, imbarazzanti. È stato un trappolone?”. “Sì, assolutamente” risponde Began “perché questo abbaiava come un cane addosso a Silvio. Io non ce la facevo più. Neanche Silvio ce la faceva più. Allora me l’hanno presentato e ho detto. “Bene!”. Sono andata da Silvio e ho detto: “Senti, c’è questo qua, capito?”. Ci siamo guardati… e vai!”.

