"CHI AVRA' MENTITO? DOMANI LA VERITA', PREPARATE I POPCORN" - ALBA FA IL DELIRIO SU INSTAGRAM PRIMA DEL FACCIA A FACCIA AL "GF VIP" CON MARIA TERESA RUTA SU ALAIN DELON - "SIAMO ALLA RESA DEI CONTI, NE RESTERA' SOLO UNA. LA NUOVA GENERAZIONE SOCIAL E' CONTENTA DI PRETELLI? NOI DELLA VECCHIA GUARDIA CI CONTENDIAMO DELON. BECCATEVI QUESTA" - LA RUTA HA RIVELATO CHE L'ATTORE FRANCESE LA CORTEGGIO' PREFERENDOLA ALLA PARIETTONA

Dal profilo Instagram di Alba Parietti

i tweet di alba parietti 1

Ebbene si, lo squalo e partito alla volta di Roma. Si sta affilando le pinne ... . Io e il mio ego siamo gia partiti e siamo in treno ? ... che lo vogliate in molti o no in pochi ????? @grandefratellotv @alfosignorini e da qui a lunedi non leggo nessun commento ??????si si si si si me ne frego!!!!!!????????? @canale5.mediaset scontro epocale tra titani ????chi avra’ mentito ? Chi l’ha sparata grossa? Domani la verita ...comprate i popcorn ? siamo alla resa dei conti ...ne restera una sola ... tanto per rimanere in tema ...#higlander . ?????????????????la nuova generazione quella dei social contente @pierpaolopretelliofficial ? Noi della vecchia guardia ci contendiamo Delon .

i tweet di alba parietti 2 alba parietti alain delon MARIA TERESA RUTA ALBA PARIETTI maria teresa ruta maria teresa ruta ALBA PARIETTI FRANCO E FRANCESCO OPPINI alba parietti alba parietti MARIA TERESA RUTA alba parietti MARIA TERESA RUTA matilde brandi vs maria teresa ruta MARIA TERESA RUTA alba parietti – il macellaio 7 MARIA TERESA RUTA MARIA TERESA RUTA MARIA TERESA RUTA MARIA TERESA RUTA alba parietti ALBA PARIETTI maria teresa ruta 22 maria teresa ruta 4 maria teresa ruta 6 maria teresa ruta 7 maria teresa ruta 8 alba parietti alan delon

Beccatevi questa