QUANDO HA INCROCIATO IN UN RIFUGIO VALENTINO ROSSI, NON HA RESISTITO E GLI HA CHIESTO UN…

"CHI": CLAUDIA GALANTI LASCIA PARIGI PER RIENTRARE IN ITALIA. IL SUO EX, ARNAUD MIMRAN,

Da CHI

Questione di look

claudia galanti Arnaud Mimran

Cesare Cremonini, per la sua avventura sanremese come super ospite, ha scelto lo stylist Nick Cerioni, che segue Nicola Savino e Achille Lauro, e che ha lavorato anche con i Måneskin.

Addio Parigi

Claudia Galanti ha lasciato definitivamente Parigi per rientrare in Italia. Il suo ex, Arnaud Mimran, è rinchiuso in carcere e su Netflix è uscito il docufilm sulla vita del broker francese: per Claudia è il momento di cambiare aria.

Pirlo cambia mestiere

Nicolò Pirlo, primogenito di Andrea, ex allenatore della Juventus e campione di calcio, ha appeso gli scarpini da calcio al chiodo. Con il benestare di suo papà, Nick presto debutterà come stilista con una linea di vestiti.

Selfie ad alta quota

claudia galanti 4

L’attrice Úrsula Corberó, star de La casa di carta, era a sciare con il fidanzato a Madonna di Campiglio. Quando ha incrociato in un rifugio Valentino Rossi, non ha resistito e gli ha chiesto un selfie.

Politically (s)correct

claudia galanti 5

Il Presidente ringrazia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto salutare tutti i giornalisti quirinalisti che l’hanno seguito in questo settennato, invitandoli a gruppi nel suo studio al Quirinale. Insieme con il suo portavoce Giovanni Grasso, ha ringraziato tutti per aver contribuito a rappresentare anche il suo approccio umano oltre a quello istituzionale.

Cravatte da Casa Bianca

valentino rossi tokyo casa carta

Ha aperto i battenti in via della Croce a Roma la boutique di Domenico Vacca, stilista italiano che da anni vende le sue cravatte a Bill Clinton e Donald Trump (Melania e Ivanka sono amiche di sua moglie), ma è amato anche dal suo conterraneo Michele Emiliano, presidente della regione Puglia. Vacca, che vive a Miami, sbarca a Roma per far conoscere anche in patria la sua collezione.

Principessa influencer

Ha appena compiuto 17 anni Maria Chiara di Borbone, principessa di Noto e di Capri, figlia di Carlo e Camilla di Borbone. Nata a Roma, vive tra Parigi e Monte Carlo, ed è già una influencer che conta 63 mila follower.

ursula corbero 4 ursula corbero 2 ursula corbero 3 ursula corbero 1 ursula corbero 6 ursula corbero 7 ursula corbero 11 ursula corbero 10 ursula corbero 12 ursula corbero 13 ursula corbero 15 ursula corbero 3 ursula corbero 7 ursula corbero 6 ursula corbero 5

claudia galanti 1 claudia galanti 2 claudia galanti claudia galanti shopping arnaud mimran francesca sofia novello tokyo casa carta tokyo la casa di carta Aranud Mimran galanti tokyo la casa di carta claudia galanti 3