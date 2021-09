23 set 2021 13:49

"CHICCHE" DI GOSSIP - FERMI TUTTI! CI SONO BRUSCHE DIVERGENZE SULLA PRESENZA E SUL CONTRATTO DI MORGAN COME CONCORRENTE DI “BALLANDO CON LE STELLE” - LA RELAZIONE TRA FRANCESCO MONTE E LA MODELLA ISABELLA DE CANDIA È FINITA DOPO DUE ANNI, ANCHE SE LEI… - A MEDIASET NON SI PARLA D’ALTRO CHE DI FATIMA TROTTA: PER LA CONDUTTRICE SAREBBERO GIÀ PRONTI NUOVI PROGETTI IN PRIMA SERATA...