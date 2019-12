"CHICCHE" DI GOSSIP – POCHE SERE FA ELISA ISOARDI E ALESSANDRO DI PAOLO, FINO A POCO TEMPO FA SUO FIDANZATO, HANNO PRESO UNA SUITE ALL’HOTEL HILTON CAVALIERI DI ROMA. RITORNO DI FIAMMA? – NINA ZILLI CANTA DA SOLA: FINITA LA STORIA CON OMAR HASSAN - LA MARCUZZI IN CERCA DI CALORE ALLE MALDIVE – IRAMA E LEVANTE AL FESTIVAL DI SANREMO?

Da "Chi"

alessia marcuzzi

La Marcuzzi in cerca di calore

Freddo, pioggia e neve non fanno per lei: Alessia Marcuzzi sceglie ancora le Maldive per l’ultimo dell’anno. Perché, come si dice: al caldo a Capodanno, al caldo tutto l’anno.

Per Toto Cutugno è Monte il suo erede

francesco monte come ed sheeran a tale e quale show

Dopo l’esperienza a “Tale e Quale show” Francesco Monte, che ha mostrato discrete doti canore, ha ricevuto una telefonata inaspettata da Toto Cutugno. Il cantante ha scritto quattro pezzi per l’ex tronista. E la collaborazione è già in atto. A che cosa punta la strana coppia?

toto cutugno

Notte d’amore per la Isoardi?

elisa isoardi marcello d onofrio alessandro di paolo

Poche sere fa nella hall dell’hotel Hilton Cavalieri di Roma, munita di valigia, ha fatto il suo ingresso Elisa Isoardi. Non era sola: con lei c’era Alessandro Di Paolo, fino a poco tempo fa suo fidanzato. I due hanno preso le chiavi di una stanza all’ultimo piano, una suite, prima di salire hanno sorseggiato un drink, poi si sono diretti in camera. Ritorno di fiamma?

Nina canta da sola

nina zilli

Dopo tre anni d’amore la cantante Nina Zilli ha concluso la storia con il pugile pittore Omar Hassan. Oggi lui è volato a Miami, dove vive e lavora. Lei è rimasta in Italia e sogna il Festival di Sanremo.

amadeus

Amadeus a caccia di stelle

irama giulia de lellis

Due nomi nuovi sono entrati nella galassia di Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo: l’ex fidanzato di Giulia De Lellis e vincitore di “Amici” Irama e la bellissima Levante. In trattativa come ospiti stranieri, dopo il no di Lady Gaga, due divi di Hollywood: Bradley Cooper e Meryl Streep.

giulia de lellis

Amazon punta su Fedez

Amazon Video rinforza la sua campagna acquisti e di produzioni puntando su nuovi format. L’ultimo acquisto? Un programma in stile reality che vede schierati e rinchiusi in una casa dei comici. Il primo che ride… sarà eliminato. Per la conduzione il pensiero è volato al cantante Fedez.

ROMINA POWER

Con chi dorme Romina?

L’ex moglie di Albano, Romina Power, è tornata in Italia ma non ha scelto di alloggiare a Cellino San Marco. Romina si è fermata nella Capitale in un lussuoso hotel e pare non fosse da sola…

Politically (s)correct

Io sono Giorgia e la cameretta sarà rosa

GIORGIA MELONI CON LA MAGLIETTA IO SONO GIORGIA

Che cosa fa Giorgia Meloni seduta in Transatlantico in una pausa delle votazioni davanti a una mazzetta di colori? Coinvolge la sua assistente nella scelta del colore della cameretta della sua Ginevra, che la piccola vuole esclusivamente “rosa e bianca”. Cuore di mamma…

stefano patuanelli luisa todini e vincenzo boccia - forum leonardo

Patuanelli e Boccia al Forum Leonardo

Il ministro Stefano Patuanelli e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sono stati i protagonisti del Forum Leonardo su innovazione e competitività introdotti dalla presidente del Comitato Luisa Todini.

maria criscuolo

Donne al potere nel salotto di Maria

Se non sei al pranzo prenatalizio di Maria Criscuolo, a Roma non conti niente. O quasi. Più di 150 signore che, appunto, contano nella Capitale – presidenti di aziende, giornaliste, economiste, funzionarie nei palazzi della politica e ambasciatrici – si sono trovate come ogni anno nel salotto di Maria Criscuolo, pierre istituzionale di grande professionalità e simpatia nell’accogliere in maniera informale e grande affetto tutte le sue amiche.

