ELISA ISOARDI

Il conduttore Stefano De Martino, creatura lanciata da Maria De Filippi, è in pole position per tornare a lavorare con la sua talent scout. Il ruolo? Giudice di “Amici”, la trasmissione a cui De Martino aveva partecipato nel 2009 come concorrente nella categoria “Danza”. Mancano solo le firme, ma il “ritorno a casa” di Stefano dovrebbe essere assicurato. L’appuntamento con la prima puntata del talent show è per sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5.

Primo flirt sull’“Isola”?

FERDINANDO GUGLIELMOTTI

“L’isola dei famosi” è appena cominciata e già potrebbe essere nata una coppia. Parliamo della conduttrice Elisa Isoardi e del visconte Ferdinando Guglielmotti, proprietario di un caseificio nonché di uno splendido palazzo a Montalto di Castro, vicino a Viterbo. Tra i due la simpatia è iniziata durante il backstage del programma ed entrambi sono partiti da single.

Politically (s)correct

andrea orlando noel gallagher

L’Orlando innamorato

Il ministro Andrea Orlando è sempre piaciuto alle donne, sia per l’ironia, sia per la sua riservatezza. Ora pare frequenti una donna che ha più legami con il Centrodestra piuttosto che con il Partito democratico...

Mamme e ministre

andrea orlando

Dura la vita delle ministre del governo Draghi che, come tutte le mamme, con le scuole chiuse sono spesso costrette a portare i figli sul posto di lavoro. Così accade alla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, che ha con sé Emma, 10 anni, in lezione a distanza cinque ore al giorno. E alla ministra per il Sud Mara Carfagna, che allatta la sua Vittoria al ministero.

MARA CARFAGNA 3

Tra shopping e traslochi

Alla vigilia della zona rossa a Roma, Matteo Renzi si aggirava da Fendi in largo Goldoni, mentre Laura Ravetto, neo responsabile per le Pari opportunità della Lega, ha costretto il marito Dario Ginefra a traslocare in 40 mq per ristrutturare la casa e allargare la stanza della figlia Clarissa.

