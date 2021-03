"CHICCHE" DI GOSSIP – IL TRIANGOLO NO! TOMMASO ZORZI E FRANCESCO MONTE LONTANO DA GIULIA SALEMI SONO DIVENTATI AMICI – CHE FINE HA FATTO ANDREA CERIOLI, EX TRONISTA DI “UOMINI E DONNE”, ANNUNCIATO NEL CAST DELL’”ISOLA”? E' IN HONDURAS IN STAND BY COME RISERVA – GAETANO DIODATO, FRATELLO DEL VINCITORE DI SANREMO 2020, CONSEGNA PIZZE A DOMICILIO. SENZA USARE IL COGNOME. COME MAI?

Da Chi

Il triangolo no!

ZORZI MONTE SALEMI

Molti siti e piattaforme social hanno ripreso la notizia della nuova amicizia tra Francesco Monte, ex di Giulia Salemi, e Tommaso Zorzi, ex amico della showgirl. C’è chi ha visto nel gesto una coalizione contro Giulia. In realtà Monte nella “Casa” era stato criticato da Zorzi per il suo modo di cantare e, non appena il reality è terminato, gli ha chiesto un chiarimento. Oggi i due sono diventati amici. Lontano da Giulia.

tommaso zorzi

Diodato brothers

Pochi lo sanno, ma Gaetano Diodato, fratello di Antonio, vincitore del Festival di Sanremo nel 2020, ha aperto una pizzeria a Milano (Marghe, in via Cadore) che è molto in voga in questo periodo in cui si vive d’asporto. È lui stesso a consegnare le pizze a domicilio, senza però usare il cognome del fratello. Chapeau.

ANDREA CERIOLI

Che fine ha fatto il naufrago Cerioli?

Andrea Cerioli, ex tronista di “Uomini e donne”, è partito per l’Honduras ed è stato annunciato nel cast dell’”Isola dei famosi”. Ma al momento di lui si sono perse le tracce. In realtà Cerioli si trova davvero in Honduras. Per ora è in un resort ed è in stand by come riserva, pronto a entrare in gioco se un concorrente dovesse ritirarsi.

giulia salemi francesco monte - san valentino pierpaolo pretelli giulia salemi giulia salemi francesco monte tommaso zorzi e gabriel garko paparazzati da 'chi' 3 andrea cerioli 1 ANDREA CERIOLI 1 giulia salemi francesco monte salemi dayane mello andrea cerioli tommaso zorzi, birra e bestemmie 2 tommaso zorzi 2 tommaso zorzi e ilary blasi tommaso zorzi 3 tommaso zorzi 19 tommaso zorzi 5 tommaso zorzi 7 tommaso zorzi 9 tommaso zorzi francesco oppini giulia salemi 1 giulia salemi e pierpaolo pretelli giulia salemi pierpaolo pretelli giulia salemi giulia salemi francesco monte - san valentino 1 giulia salemi 2 diodato

francesco monte Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli giulia salemi 1 giulia salemi e stefania orlando al 'gf vip' 4