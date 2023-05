"CI SONO DEI LIMITI QUANDO SI PARLA DI LIBERTÀ, LO VEDIAMO ANCHE ORA CON LA RUSSIA. C’È SEMPRE QUALCUNO CHE VUOLE DOMINARE QUALCUN ALTRO" - YUSUF ISLAM, GIÀ CAT STEVENS, RIFLETTE SUI TEMPI MODERNI: "LA MONARCHIA BRITANNICA? RAPPRESENTA UN SIMBOLO DI UNITÀ NAZIONALE, ANCHE SE NON POCHI NE VORREBBERO LA FINE. IL RE NON SI DIMENTICHI CHE È UN SERVO IN PRIMO LUOGO DI DIO E POI DELLA GENTE" - L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, IL SUCCESSO SENZA TEMPO DI "FATHER AND SON", QUANDO SI AMMALÒ DI TUBERCOLOSI E QUELLA VOLTA CHE RISCHIO DI ANNEGARE NEL PACIFICO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

cat stevens yusuf islam 9

Se fosse un re, il primo decreto di Yusuf/Cat Stevens sarebbe «liberare ogni uomo e ogni donna». Lo ha scritto presentando il suo nuovo disco, King of a Land , in uscita il 16 giugno e torna a rifletterci ora. «Ci sono dei limiti quando si parla di libertà, lo vediamo anche ora, con la Russia: c’è sempre qualcuno che vuole dominare qualcun altro. Io posso parlare di una dimensione idealistica e di altruismo come prorogativa perché sono un artista: magari queste parole non cambieranno le cose, ma chissà mai che invece possano aiutare».

[…]

cat stevens yusuf islam 7

Ha anche mandato un manifesto al futuro Re Carlo.

«La monarchia rappresenta un simbolo di unità nazionale, anche se non sono pochi quelli che ne vorrebbero la fine. Il mio manifesto dice al Re di non dimenticare che è un servo in primo luogo di Dio e poi della gente. Tutto mentre i politici bisticciano: dovrebbero fare in modo di dire delle cose vere e non delle bugie».

cat stevens yusuf islam 8

L’industria musicale è molto cambiata. Che ne pensa?

«Trovo molto difficile concentrarsi quando si sente musica in streaming: per me è come uno tsunami, devo ammetterlo. Mi rifugio negli anni ’70 e ascolto cose bellissime... se penso che adesso c’è addirittura l’intelligenza artificiale, chissà cosa succederà. Ma sono contento che le mie canzoni siano su Spotify e che vengano anche tanto sentite».

cat stevens yusuf islam 6

[…]

«Father and Son» resta intramontabile. Come mai?

«È la canzone più fruttuosa che abbia mai scritto, lo so. È interessante oggi pensare che è nata perché volevo comporre qualcosa sulla Rivoluzione Russa. Assurdo, è come se fosse un eterno ritorno. Parlando di rapporto padre e figlio, sono grato a mio padre e a mio figlio, che mi ha spinto a ritirare fuori la chitarra».

cat stevens yusuf islam 5

Nella sua vita, ha visto la morte da vicino.

«Racconto tutto nel libro che uscirà presto. È successo durante la tubercolosi, nel lungo periodo in ospedale, in cui il mio corpo stava cedendo: lì George Harrison mi fu di grande ispirazione. Ma è successo anche una seconda volta: stavo annegando nell’oceano Pacifico, sono stato faccia a faccia con la morte. In quella occasione ho realizzato che c’è una potenza superiore a cui devi connetterti. E devi sempre essere fedele alle promesse che fai: saremo giudicati per le cose che abbiamo promesso e non mantenuto».

cat stevens yusuf islam 4

Cosa pensa di chi, come Roger Waters, difende Putin?

«Bisogna sempre stare molto attenti a quello che si dice perché le parole possono diventare benzina sul fuoco. Per quanto mi riguarda, la pace è il mio primo obiettivo».

[…]

cat stevens yusuf islam 2 cat stevens yusuf islam 1 cat stevens yusuf islam 10 yusuf islam cat stevens cat stevens yusuf islam 11 cat stevens yusuf islam 3