"CI VUOLE SEMPRE UN PO' DI CULO NELLA VITA" - EMMA MARRONE MOSTRA IL LATO B SUI SOCIAL E FA ARRAPARE I FAN - LA CANTANTE, REDUCE DAL TOUR CHE L'HA PORTATA IN GIRO PER L'ITALIA, È IN VACANZA AL MARE E PER NON PASSARE INOSSERVATA POSTA UNO SCATTO IN BIKINI DOPO L'ALTRO… - FOTO

emma marrone 1

Emma Marrone si prende una pausa. Per lei sono giorni di relax questi di agosto e tutti rigorosamente condivisi sui social con i numerosi fan. La cantante, reduce dal tour che l'ha portata in giro per l'Italia, si è dedicata interamente al mare. E gli scatti non potevano che essere in bikini: fisico mozzafiato e lato B da far perdere la testa al suo seguito.

E così è stato. L'ultimo scatto infatti, che la vede sdraiata a prendere il sole in un due pezzi marrone chiaro, ha riscosso grande successo. Sotto alla Storia tantissimi i complimenti tra chi la riempie di "sei bellissima" e chi la definisce a dir poco meravigliosa. Apprezzamenti soprattutto alla sua grande ironia: "Ci vuole sempre un po' di c..o nella vita", è stata la scritta riportata sotto dalla stessa ex allieva di Amici.

emma marrone 4

Durante le vacanze la Marrone ha anche passato tanti momenti accanto alla sua famiglia: mamma Maria e papà Rosario. Protagonisti tutti e tre di diverse immagini scattate a Capri, di cui è diventata quasi una vera habitué: "Facciamo che ho ancora 3 anni e mi fate fare 'vola vola'", ha scritto in calce a uno scatto che la immortala tra i due.

