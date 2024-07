"CIAO PIER SILVIO, O STAI ZITTO O TI SIEDI CON ME O TORNI UN’ALTRA VOLTA" – IL SECONDOGENITO DI BERLUSCONI AVREBBE AVUTO UN BATTIBECCO CON LA MADRE, CARLA ELVIRA LUCIA DALL’OGLIO. L’ARGOMENTO DEL CONTENDERE? LE SERIE TURCHE! LA PRIMA MOGLIE DI SILVIO, INFATTI, È OSSESSIONATA DALLE FICTION AMBIENTATE A ISTANBUL, CHE VANNO IN ONDA SU MEDIASET. IL RACCONTO DI PIER SILVIO: "HO DETTO AI MIEI DI COMPRARE TUTTE LE SERIE TURCHE CHE CI SONO IN GIRO. QUANDO VADO A TROVARE MIA MAMMA…”

Estratto dell’articolo di Claudio Plazzotta per “Italia Oggi”

[…] In autunno su Infinity arriveranno pure tante altre esclusive digitali: ad esempio serie turche come My name is Farah, con Demet Ozdemir, già protagonista di My home destiny. E d’altronde con le serie turche non si scherza.

Come ci spiegava sorridendo Pier Silvio Berlusconi, a.d. di Mediaset, qualche sera fa, «io ho detto ai miei: comprate tutte le serie turche che ci sono in giro. Pensi che quando vado a trovare mia mamma (Carla Dall’Oglio, ndr) la trovo sempre che guarda serie turche. E mi dice: Ciao Pier Silvio, ora o ti siedi con me e la vediamo insieme, oppure torna un’altra volta». […]

2. "STAI ZITTO O TORNI UN'ALTRA VOLTA". IL BOTTA E RISPOSTA TRA PIER SILVIO E LA MADRE, SVELATO AI GIORNALI

Estratto da www.today.it

Sulle scelte editoriali di Pier Silvio Berlusconi non pesano solamente i componenti del suo staff ma... anche sua madre. La rivelazione è arrivata in occasione di un’intervista rilasciata dall'amministratore delegato di Mediaset alla rivista Italia oggi, in cui ha rivelato un aneddoto che riguarda la mamma Carla Elvira Lucia Dall'Oglio.

Come infatti avrete notato, Mediaset da qualche anno ha iniziato a puntare sulle serie tv turche. Proprio grazie all'approdo su Canale 5 di "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore", ad esempio, nel 2019 è diventato famoso in Italia Can Yaman, che poi è diventato un attore richiesto anche nelle produzioni tv nostrane, come "Che Dio ci aiuti 6". Un trend particolarmente positivo, quello delle fiction turche, che piacciono moltissimo al pubblico nostrano.

Ma non solo al pubblico, appunto. Sembra proprio che a pesare su questa scelta di investimento sia anche la mamma di Pier Silvio, che ne sarebbe innamorata al punto di zittirlo ogni volta che lui la va a trovare e parla durante una puntata della sua fiction preferita. "Ho detto ai miei di comprare tutte le serie turche che ci sono in giro" ha rivelato oggi Pier Silvio. "Quando vado a trovare mia mamma la trovo sempre che guarda serie turche. E mi dice: 'Ciao Pier Silvio, ora o ti siedi con me e la vediamo insieme oppure torna un'altra volta".

[… Ma chi è la mamma di Pier Silvio? Originaria di La Spezia, Carla Elvira Lucia dall'Oglio è nata nel 1940. Il primo incontro con Silvio Berlusconi risale al 1964 e fu un colpo di fulmine. Un anno dopo […] convolarono a nozze e nei tre anni successivi nacquero i loro figli: Maria Elvira (detta Marina) nel 1966, e Pier Silvio, nel 1969. La rottura risale al 1980, anno in cui Berlusconi iniziò a frequentare Veronica Lario; poi, nel 1985, la separazione.

Da sempre riservatissima le notizie su lei oggi sono pochissime e limitate alle indiscrezioni che raccontano del fortissimo legame con i figli e i nipoti, dei lunghi soggiorni in Gran Bretagna e di un rapporto civile con l'ex marito. La sua ultima apparizione pubblica risale al 2009 in occasione della cerimonia di consegna della Medaglia d’Oro del Comune di Milano a Marina Berlusconi.

[…] The Family (Alie), è una delle nuove serie turche di Canale 5 e Mediaset Infinity. La serie va in onda da lunedì 8 luglio alle 14:45 su Canale 5. La trama segue la storia d'amore tra il misterioso Aslan e la determinata Devin: lui è il figlio di una potente famiglia criminale di Istanbul mentre lei è una brillante psicologa. Le strade dei due giovani si incrociano casualmente su un volo per Istanbul dando inizio a una relazione profonda e complessa.

Tra le novità anche "La rosa della vendetta", con protagonista Murat Ünalm?s, volto di Demir Yaman in Terra Amara. Il noto attore veste i panni di Gülcemal Sahin, abbandonato dalla madre da bambino insieme a sua sorella. Dopo la morte del padre, Gülcemal decide di uccidere l'uomo con il quale sua madre è scappata.

Non mancano neanche i toni crime con "Segreti di famiglia" che va in onda in prima serata su Canale 5 ed è disponibile su Mediaset Infinity. Protagonista delle vicende è il rispettato pubblico ministero Ilgaz Kaya, interpretato da Kaan Urganc?oglu, già noto al pubblico italiano per il suo ruolo di Emir Kozcuoglu in Endless Love. Su Mediaset Infinity è invece visibile "If You Love".

[…] Immancabile anche Endless Love è l’amatissima serie tv turca trasmessa su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La serie, vincitrice dell'International Emmy Award, narra la travolgente storia d’amore tra Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante.

Ma le serie turche in palinsesto quest'estate non sono finite: My home my destiny 2, che va in onda per la prima volta su Canale 5. La soap turca ha avuto un grande successo in oltre 70 paesi nel mondo ed è tratta da una storia vera, raccontata in un libro della psicologa Gülseren Buday?c?oglu.

