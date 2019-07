Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi

Da https://www.liberoquotidiano.it

Si è parlato negli ultimi giorni di un riavvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, e a quanto pare questo ha già fatto sentire i suoi effetti. Elisabetta e il compagno Francesco Bettuzzi, fondatore del marchio Pure Herbal, si sono lasciati dopo due anni di fidanzamento. Da quanto si intuisce dalla pagina Instagram di Bettuzzi, la storia tra i due non si è esattamente chiusa nel migliore dei modi.

elisabetta gregoraci francesco bettuzzi

A quanti chiedono di Elisabetta, Francesco risponde con uno scocciato "no comment". E in merito a Briatore si limita a dire: "Non saprei e non mi riguarda". Però poi Bettuzzi aggiunge sibillino: "Una coppia a casa mia è formata da due non da tre". Insomma, ha lasciato chiaramente intendere che la ragione della fine della storia sia stato un terzo incomodo. Forse Briatore, per quanto il riavvicinamento tra i due sia una semplice amicizia. Evidentemente indigesta per Bettuzzi.

francesco bettuzzi BRIATORE GREGORACI briatore e gregoraci flavio briatore e elisabetta gregoraci al twiga

