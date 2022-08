Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

TOTTI NOEMI CHI

Le sono bastati pochi mesi (era fine febbraio quando apparve per la prima volta in uno scatto rubato all'Olimpico e pubblicato perfidamente da Dagospia che la ribattezzò lesto «La nuova Pupa del Pupone») per perdere la superflua appendice del cognome, come capita solo a pochi eletti.

Ormai per identificare lady Bocchi, 34 anni, la Dama Bionda dei Parioli, appassionata della Roma, di padel e pare anche del Capitano, basta dire: Noemi. Ed è subito chiaro (con buona pace dell'omonima cantante) pure all'algoritmo più contorto, che si parla di lei, la quasi sosia di Ilary Blasi - però con 7 anni di meno - entrata nel cuore di Francesco Totti e, a pieno titolo, al primo posto della hot-list dei personaggi di questa estate 2022, infuocata dall'afa, dalla campagna elettorale e appunto dal triangolo Totti-Ilary-Noemi, digitare per credere.

NOEMI BOCCHI AL CIRCEO

Tutti (dentro e fuori dal Gra) parlano di lei: l'ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante nelle foto su Chi , in vestitino e ciabattine di Hermès (quelle vere, non le imitazioni da 29 euro e 90), mostrino una pancia che più piatta non si può.

Oppure viene avvistata ovunque, come la Madonna Pellegrina: al momento risulta geolocalizzata in vacanza al Circeo, a pochi, comodi chilometri dalla villa di Sabaudia (con tunnel sotto le dune), dove l'avrebbe condotta, per un breve incontro in mare, un misterioso yacht. E in cui Francesco, mentre Ilary scarpina sui monti del Trentino e posta come una forsennata anche i sassi (sul serio), fa pratica da bravo papà single con Cristian (a cui ha appena regalato un cagnolino, il French bulldog Tyson, che dovrà vedersela coi due gatti Sphynx di mamma), Chanel e Isabel, in una qualunque estate italiana tra tuffi, beach volley e grigliate allarga girovita.

noemi bocchi

Vacanze normali anche per Noemi. Niente agosto in Costa Smeralda, il frutto dello shopping da Louis Vuitton e Balenciaga viene riservato al più nostrano litorale laziale in provincia di Latina. Le tocca in sorte, suo malgrado, il ruolo della ruba-mariti che fa soffrire la moglie legittima, smagrita ma battagliera, in una crisi coniugale cominciata invece molto prima dell'avvento della terza incomoda. Certificato anche da un meme pseudo-elettorale di Berlusconi che promette: «Restituirò Totti a Ilary».

NOEMI BOCCHI BALLA CON UNA AMICA

Finora Noemi non ha mai proferito sillaba pubblica, discreta per carattere e forse per necessità, visto che per la separazione dell'ex Coppia de Oro stiamo ancora al punto di partenza (gli avvocati Alessandro Simeone per l'ex Letterina e Antonio Conte per il Campione del Mondo 2006 si sono al massimo parlati tra loro) e pure lei, una bambina di 10 e un bimbo di 8 anni, sta ancora battagliando legalmente con l'ex marito Mario Caucci, reuccio del marmo, presidente del Tivoli Calcio, nonché tifosissimo romanista che non si strugge per l'amore perduto: «Io so bene cosa c'è oltre l'immagine di mia moglie, al Capitano va tutta la mia comprensione».

Sui social è schiva. Profilo Instagram chiuso, stessi 3.036 follower di prima, nemmeno uno di più, con un particolare bizzarro: Rosario Fiorello, quello vero, con la spuntina blu, seguito da Ilary, segue invece Noemi, ma sul profilo fake. Quel poco d'altro che sappiamo di lei si deve alle confidenze del pierre romano Alex Nuccetelli, che venti anni fa presentò Ilary a Francesco, ma che è anche grande amico della pariolina: «Ilary era una bambola, Noemi invece è più bassina, sensuale, già donna, ottima madre, un tipo tranquillo.

TOTTI NOEMI

"L'altra sera sono stata al torneo e c'era l'amico tuo, è simpatico", mi ha raccontato dopo il primo incontro su un campo di padel. Poi si sono rivisti ad altre mie feste, il giro è quello, ma mica si mettono a scambiarsi effusioni davanti ai miei occhi, che so' matti?». No, ovviamente, piuttosto costretti dalle complicate circostanze a rimandare l'annuncio ufficiale, se mai ci sarà.

NOEMI BOCCHI BALLA NEL VIDEO DI ALEX NUCCETELLI totti nella notte da noemi da chi noemi bocchi da chi totti nella notte da noemi da chi NOEMI BOCCHI