"IL CORTEGGIAMENTO? OGGI HA I TEMPI DI WHATSAPP: DRAMMATICAMENTE BREVE, MA SOPRATTUTTO, POCO CHIARO" – LA CRIMINOLOGA GNOCCA FLAMINIA BOLZAN FA IL SUO ESORDIO SU "LEGGO" - A POCHE ORE DI DISTANZA DAL COMPLEANNO DELLA LAZIO ANCHE GUIDONE DE ANGELIS, DIRETTORE DI LAZIALITA’, ENTRA NELLA SQUADRA DEL DIRETTORE BIANCOCELESTE DAVIDE DESARIO: LA SUA RUBRICA SI CHIAMERA’ “PIAZZA DELLA LIBERTA’”, DOVE 122 ANNI FA NACQUE LA LAZIO...

Guido De Angelis per leggo.it

Buon Compleanno Lazio

guido de angelis foto di bacco (2)

Entro in scena nella grande famiglia di Leggo a poche ore di distanza dai 122 anni della SS Lazio. E proprio su una panchina a Piazza della Libertà, titolo della mia rubrica, che 9 ragazzi fondarono la più antica e gloriosa società della capitale. Descrivere la storia della Lazio in poche righe è impossibile. Resta il fatto che se esiste non solo il calcio a Roma ma anche lo sport è per merito della più grande Polisportiva d’Europa.

Sabato sera e domenica mattina, prima i tifosi e poi le rappresentanze, si riuniranno nella piazza per ricordare questa storica data – 9 gennaio 1900.

guido de angelis dino zoff anna falchi foto di bacco (1)

Intanto il mister Sarri ed i suoi ragazzi stanno cercando di dare un volto a questa stagione seppur con qualche difficoltà.

guido de angelis foto di bacco (1)

Domenica 9 gennaio il calendario ci riserva una sfida carica di emozioni: ritroveremo l’amico di sempre Simone Inzaghi. All’andata vinse Sarri, naturalmente questa volta sarà più difficile contro una squadra che viaggia “a mille” verso lo scudetto. Il nostro sarà un campionato di transizione con la speranza di fare bene in Europa League ma soprattutto in Coppa Italia.

Nel salutarvi e nell’augurare alla Lazio Buon compleanno…..a due passi da Piazza della Libertà scorre il Tevere che annava lento lento, ma che vide nascere la Lazio nel 1900….

L'AMORE HA I TEMPI DI WHATSAPP Flaminia Bolzan per Leggo

flaminia bolzan

Ha cambiato foto. Ha tolto l'ultimo accesso. C'è solo il pallino grigio. Era online alle due di notte. Alzi la mano chi almeno una volta durante una relazione o pseudo tale non si è imbattuto in una di queste circostanze aprendo la più famosa applicazione di messaggistica istantanea. Il corteggiamento ha proprio i tempi di WhatsApp: serrato, intenso, drammaticamente breve, ma soprattutto, poco chiaro.

flaminia bolzan

E quando le cose si mettono male, quando dall'idillio di matrice boccaccesca si passa in un batter d'occhio alla triste risposta monosillabica, le mucose gastriche ne risentono e noi sappiamo già che il visualizzato senza risposta è dietro l'angolo. Temiamo questo epilogo ed è proprio lì che si innesta il voyeurismo ossessivo dell'aspettativa tradita: l'anticamera del blocco. In questo preciso frangente un analista del KGB al nostro cospetto diventerebbe un ragazzino dell'asilo, ci trasformiamo in hacker casarecci ed eccoci là pronti a spiare stati e accessi, nel tentativo di trovare una disconferma all'intuizione?

No. Vi rispondo brutalmente io. Nel logorio dell'ansia da mancato controllo.

DAVIDE DESARIO

flaminia bolzan flaminia bolzan