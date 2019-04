guillermo mariotto

Alberto Dandolo per OGGI

MILENA VUKOTIC BALLA DA SOLA PER MARIOTTO

Guillermo Mariotto, 53 anni, ha festeggiato il compleanno in una villa della campagna romana. Del cast di Ballando con le stelle, in cui fa il giurato, alla festa si è presentata solo l’attrice Milena Vukotic, 84 anni. Ma gli altri non li ha invitati o non sono andati? Ah, saperlo...

GABRIEL GARKO CORTEGGIATO DALLA COPPIA IZZO-TOGNAZZI

gabriel garko e gabriele rossi 6

Dopo il grande successo della fiction L’amore strappato i registi Simona Izzo, 65,

e Ricky Tognazzi, 63, gireranno una serie ispirata alla vita del grande apneista Enzo Maiorca. Si mormora che come protagonista abbiano pensato a Gabriel Garko, 46 anni, a dispetto del divario di statura tra l’attore di Zagarolo e Maiorca.

MUCCITELLI E BISTI REGINE DELL’ESTATE DI RAI 1

Saranno la brava Ingrid Muccitelli, 39 anni, e la giornalista Valentina Bisti, 45, le regine dell’estate di Rai 1. Condurranno infatti rispettivamente Estate in diretta e Uno mattina estate. Ancora in forse la messa in onda di Quelle brave ragazze, contenitore agostano di Rai 1...

GIULIO BERRUTI E MARIA ELENA BOSCHI

TRA LA BOSCHI E BERRUTI È VERO AMORE?

Nei giorni scorsi ha destato molto scalpore la partecipazione in coppia a un evento milanese di Maria Elena Boschi, 37 anni, e l’attore Giulio Berruti, 34. Secondo i ben informati tra i due però non vi sarebbe alcun flirt: la loro uscita sarebbe stata solo una mossa mediatica. Dov’è la verità? Ah, saperlo...

FABRIZIO CORONA

CORONA PAZZO DEL «GRANDE FRATELLO»

Fabrizio Corona, 45 anni, è da poco tornato in carcere per non aver rispettato i provvedimenti del Giudice di sorveglianza. Si dice sia molto avvilito e che trovi un po’ di sollievo solo guardando la tv. Il suo programma preferito? Il Grande fratello. Nel reality quest’anno figura tra i concorrenti un suo ex collaboratore? Chi è? Ah, saperlo...

HA ESORDITO ALLA CONDUZIONE MA GIÀ SI PARLA DI CONFERMA

È da poco al timone di un nuovo programma e pare che sia già in procinto di firmare l’esclusiva con la stessa Rete per la prossima stagione con un contratto a tanti zeri. Di chi stiamo parlando?

L’EX NAUFRAGA SE LA SPASSA ALL’INSAPUTA DEL COMPAGNO

È una showgirl ed ex naufraga dell’Isola dei famosi. A Milano si mormora che sia molto birichina e che spesso trascorra notti di fuoco con aitanti giovanotti. Il suo compagno lo sa? Ah, saperlo...

LA BIONDA ESPLOSIVA IN PUBBLICO AMA GLI UOMINI, IN PRIVATO NO

È bella, bionda, esplosiva, molto social e ama il lusso e lo sfarzo. Si sussurra che gli uomini li usi solo per lavoro ma che poi si innamori davvero soltanto delle donne.

Di chi stiamo parlando?

simona izzo con ricky tognazzi ingrid muccitelli