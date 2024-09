DAGOREPORT - SI DIMETTE O NON SI DIMETTE? 'O MINISTRO 'NNAMMURATO NON MOLLA MANCO PER IL CAZZO! E CONTINUA AD ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI: IO UN ANGIOLETTO, LEI UNA MITOMANE: "AL PRESIDENTE MELONI HO RIBADITO LE MIE AFFERMAZIONI CONTENUTE NELLA LETTERA DI OGGI ALLA "STAMPA": MAI UN EURO DEL MINISTERO, NEANCHE PER UN CAFFÈ, È STATO IMPIEGATO PER VIAGGI E SOGGIORNI DELLA DOTTORESSA MARIA ROSARIA BOCCIA CHE, RISPETTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL G7 CULTURA, NON HA MAI AVUTO ACCESSO A DOCUMENTI RISERVATI” - A QUESTO PUNTO, L’ONORE DEL PAESE, ANZI DELLA NAZIONE COME LA CHIAMA MELONI, È NELLE MANI DI MARIA ROSARIA BOCCIA. DAI! TIRA FUORI TUTTO - UNGHIE FOTO AUDIO MAIL MUTANDE SPORCHE - E SPEDISCI L’INFINGARDO FARFALLONE A GORGHEGGIARE “MALAFEMMINA” IN QUALCHE TRATTORIA DI POSILLIPO. BOCCIA, FALLO PER LA TUA DIGNITÀ DI SEDOTTA E ABBANDONATA! - ALLA DUCETTA NON E' BASTATO LA FIGURACCIA DA POLLASTRA DI IERI SERA SU RETE4: MAI SI ERA MAI VISTO, NEMMENO AI TEMPI DEL BUNGA BUNGA, UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CHE VIENE SBUGIARDATO E PRESO A PESCI IN FACCIA IN DIRETTA DA UNA BAMBOLONA DI POMPEI…