"DISSING" FA RIMA CON "MARKETTING" - I TRAPPER HANNO TROVATO UN NUOVO MODO PER PUBBLICIZZARE IL LORO LAVORO: INSULTANDOSI A VICENDA! - È QUELLO CHE È SUCCESSO TRA RONDODASOSA, SIMBA LA RUE E BABY GANG - LA "FAIDA" È INIZIATA DOPO CHE RONDO, PSEUDONIMO DI MATTIA BARBIERI, HA ATTACCATO SIMBA LA RUE (NOME D'ARTE DI MOHAMED LAMINE SAIDA) CON UNA SERIE DI STORIE INSTAGRAM. A QUEL PUNTO È ARRIVATA LA RISPOSTA DI SAIDA A SFOTTERE RONDO - IN DIFESA DI SIMBA È INTERVENUTO BABY GANG, CHE HA "SFIDATO" BARBIERI - ALLA FINE RONDO HA SCOPERTO LE CARTE E HA ANNUNCIATO…

Estratto dell'articolo di Otto De Ambrogi per www.mowmag.it

RONDO DA SOSA

Una nuova "faida tra trapper" o un modo "alternativo" di fare hype? […] Potrebbe sembrare l’inizio di un nuovo dissing con protagonisti tre rapper (della stessa etichetta discografica, Warner) tra cui non sembra esserci una grande stima.

Ma andiamo con ordine. Nella serata di ieri Rondodasosa ha, […] pubblicato una serie di storie in cui ha attaccato Simba La Rue, […] “Le tue prepotenze non fanno paura a nessuno. Sei un internet gangster. 53 coltellate non ti sono bastate per smettere di fare lo scemo in giro con le persone. Mi ricordo quanto ti spingevo la carrozzina che pisciavi da un catetere”. Non si è fatta attendere, sempre su Instagram, la risposta di Simba La Rue: “T’ha dimenticato pure tua madre per questo è l’ora di fare hype no?”. Il rapper ha poi pubblicato una serie di foto e video in cui sfotte Rondo.

simba la rue 9

Quindi, cosa c’entra Baby Gang? Nella “accesa discussione” tra i due si è inserito anche lui, con una diretta su Instagram dove, oltre a insultarlo, ha provato a trovare Rondodasosa, dandogli persino un appuntamento, ma senza successo. “Rondo fai una diretta e viene in zona, putta*a. La tua story è di 10 minuti fa, sei ancora in zona, ti aspettiamo qua: testa a testa”.

In tutto questo, il botta e risposta su Instagram tra Simba La Rue e Rondo è continuato, […] Infine, la risposta a quella che no, non è un’altra “faida tra trapper”. Rondodasosa, infatti, oltre a chiedere una collaborazione a Shiva, ha anche annunciato (sempre su Instagram), l’uscita del suo nuovo album a gennaio. Quindi, tutto è stato fatto solo per creare hype?

BABY GANG

La penserebbero così Simba La Rue e Baby Gang. Proprio quest’ultimo infatti, ripubblicando la storia dell’annuncio del nuovo album di Rondodasosa, ha scritto: “Aaahh ora ho capito”. E ha aggiunto, in una storia successiva: “Il 7 gennaio esce l’album di Mattia Barbieri detto Rondodasosa. Aiutiamo sto ragazzo a spaccare in America che in Italia non ha più credibilità. Ecco fratello basta che me lo dicevi e ti facevo la storia. Non c’era bisogno di fare tutto sto bordello”.

RONDO DA SOSA BABY GANG RONDO DA SOSA simba la rue 11 BABY GANG BABY GANG IL TRAPPER BABY GANG L'ANGELO DEL MALE DI BABY GANG BABY GANG BABY GANG baby gang esce dal carcere in lamborghini 3 baby gang esce dal carcere in lamborghini 4 simba la rue 4 simba la rue 12 simba la rue 2 simba la rue 3 IL TRAPPER SIMBA LA RUE STORIA PUBBLICATA DA Simba La Rue Simba La Rue VIENE PORTATO IN GALERA simba la rue 5 simba la rue 6 simba la rue 7 simba la rue 8 rondo da sosa 1 rondo da sosa 2 rondo da sosa 3 RONDO DA SOSA RONDO DA SOSA RONDO DA SOSA RONDO DA SOSA RONDO DA SOSA