"IL DISSING È SOLO MUSICA, L'INSULTO FA PARTE DEL GIOCO" - TONY EFFE PARLA DELLO SCAZZO CANTERINO CON FEDEZ E AMMETTE CHE È TUTTA UNA FINZIONE PER ATTIRARE ATTENZIONE E FOLLOWER: "C’È CHI SFRUTTA L’ONDA PER I PROPRI SCOPI, CHI PER DIVERTIRSI COME ME. FEDEZ PUÒ DIRE QUELLO CHE VUOLE, È UN BUGIARDO CRONICO. DIRE 'LASCIATE IN PACE I BAMBINI' È UN ESCAMOTAGE. NON HO MAI PARLATO MALE DI NESSUN BAMBINO. NON HO FATTO NIENTE DI MALE" - "PERCHÉ TIRARE IN MEZZO LE DONNE? PERCHÉ SONO PIÙ POTENTI DI NOI. IO NON SONO MISOGINO. IL MIO RAP LO È…" - VIDEO