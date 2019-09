17 set 2019 19:45

LA "DOLCE VITA" (MANCATA) DELLA LOLLO: "HO SAPUTO DOPO 10 ANNI CHE FELLINI MI AVEVA OFFERTO UN RUOLO NEL FILM, MIO MARITO MILKO SKOFIC LESSE IL COPIONE MA NON ME NÉ PARLÒ PERCHÉ NON LO GIUDICÒ ADATTO A ME" - ”MARYLIN? ERA SOLA COME ME, MA IO MI DIFENDEVO MEGLIO. SI FIDAVA TROPPO DI TUTTI. IO NO!''