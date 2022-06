"LE DONNE INCINTE CHE PRENDONO CHILI? SI SVACCANO" - L'INFLUENCER CHIARA NASTI DI NUOVO NELLA BUFERA DOPO AVER DETTO CHE IL SUO EX ZANIOLO HA "UN GAMBERETTO" IN MEZZO ALLE GAMBE - LA STAR DI INSTAGRAM, AL QUINTO MESE DI GRAVIDANZA, RILANCIA: "IO NON HO MESSO ANCORA UN CHILO. ANCHE SE NE PRENDO VENTI NON HO PROBLEMI. DOPO LI TOGLIEREI SUBITO..." - LA REPLICA: "GRASSOFOBICA"

Valentina Lupia per repubblica.it

Le donne incinte che prendono chili “si svaccano”. Con questa frase Chiara Nasti, compagna del giocatore della Lazio Mattia Zaccagni e giovane influencer da milioni di followers, torna al centro del ciclone. Tutto comincia con un “bilancio” relativo al suo peso al quinto mese di gravidanza: “Per fortuna non ho messo ancora un chilo, ma solo cento grammi in 5 mesi (non sto scherzando), magari li metterò tutti insieme, non so”.

La situazione è precipitata tra i commenti sotto a una sua foto in bikini, pubblicata martedì 14 giugno, quando una ragazza, dubitando dell’affermazione della Nasti, ha scritto: “Lei non ha preso chili, certo, certo. Cosa ci sarà di male a dire di aver preso chili per una cosa così bella? Bah”. La risposta della 24enne napoletana non si è fatta attendere: “Nessuno, siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 chili per la mia gravidanza non ho problemi. Dopo li toglierei subito”.

Pesantissime, a questo punto, le critiche. C’è chi l’ha accusata di body shaming nei confronti delle donne in gravidanza, chi di essere grassofobica, diverse donne le hanno fatto notare che “è umanamente impossibile arrivare al quinto mese senza mettere nemmeno un chilo. E lo dice una mamma che di figli ne ha avuto due e non ha ‘svaccato’ assolutamente. I chili presi in gravidanza sono naturali e fisiologici e dopo vanno via, a volte qualcuno resta, ma chissene. Non si può vivere solo per apparire. Anche se può capitare di ‘svaccare’ la gravidanza è un dono, non dimenticarlo”.

Intanto i tifosi romanisti continuano a commentare sotto ai posti dell’influencer la frase-sfottò “il figlio di Zaccagni è di Zaniolo” rimbalzato ovunque durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League, vinta dalla Magica contro il Feyenoord a Tirana. Chiara Nasti, infatti, annovera tra i suoi ex proprio Nicolò Zaniolo, col quale si è lasciata nell’aprile del 2021. Quando nelle scorse settimane i fans le hanno chiesto cosa pensasse del coro, lei ha risposto con una frase allo stesso modo di cattivo gusto: “Con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno”.

Nasti aveva rimosso il commento poco dopo, ma lo screenshot aveva già cominciato a circolare. Il 18 maggio la 24enne e Zaccagni hanno affittato lo stadio Olimpico per svelare il sesso del figlio (un maschietto). In molti l’hanno criticata, accusandola di aver fatto “una cafonata”. “La verità è che non avete mai visto una cosa simile. Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare”, aveva commentato sui social. Facendo piovere su di sé, anche in questo caso, una serie di polemiche.

