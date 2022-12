"DOPO L’ENNESIMO SCIPPO DI ROLEX MI SONO CHIESTO: MA È PIÙ MASCALZONE IL LADRO O È PIÙ CRETINO IL DERUBATO?" – I “DEPLOREVOLI SENTIMENTI” DI MICHELE SERRA: “SE POSSEDESSI UN OROLOGIO DA CENTO O DUECENTOMILA EURO, CERCHEREI DI NON PORTARLO A SPASSO PER LA CITTÀ. CREDO CHE LA VANITÀ, E IL GUSTO DELL'OSTENTAZIONE, SIANO TRA I PIÙ EVIDENTI E RIDICOLI DIFETTI DELLA NOSTRA EPOCA..."

Dal “Venerdì di Repubblica”

michele serra

Carissimo Serra, dopo l'ennesimo scippo di Rolex non mi resta che dire: hanno fatto benissimo! Non se ne può più di cretini che vanno in giro con orologi di decine o di centinaia di migliaia di euro! E sarebbero pure passibili di essere incriminati per induzione al reato. Sono un criminale?

Salvo Glorioso

Risposta di Michele Serra:

Le confesso che anche io, di fronte allo scippo di orologi che costano come un appartamento, ho provato i suoi stessi, deplorevoli sentimenti. Me ne vergogno insieme a lei, così siamo almeno in due. Mi sono detto: ma è più mascalzone il ladro, o è più cretino il derubato? Ho il vantaggio di avere solo orologi di basso costo (adoro gli Swatch, spero non sia pubblicità indebita). Ma se possedessi un orologio da cento o duecentomila euro, cercherei di non portarlo a spasso per la città. Credo che la vanità, e il gusto dell'ostentazione, siano tra i più evidenti e ridicoli difetti della nostra epoca.

MICHELE SERRA

