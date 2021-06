"EMMA HA RAGIONE. DA MASCHIO SONO PRIVILEGIATO" - DAMIANO DEI MANESKIN OLTRE A ESSERE BONO È PURE CONTRO IL PATRIARCATO, MO' CHI LE TIENE LE FEMMINISTE? COMMENTANDO L'ACCUSA DI SESSISMO DI EMMA MARRONE ALL'EUROVISION AMMETTE CHE UN FONDO DI VERITÀ C'È: "SE IO FACCIO TANTO SESSO SONO UN FIGO E VIC UNA PUTTANA. LE MOLESTIE CHE SUBISCO IO NON SONO PARAGONABILI A QUELLE A UNA DONNA, ANCHE SE UNA VOLTA UNA TIRANDOMI A SÉ PER UN SELFIE MI HA INIZIATO A..."

Da www.huffingtonpost.it

“Da maschio sono privilegiato”: con queste parole Damiano, il frontman dei Maneskin, ha commentato lo sfogo di Emma Marrone, che ha denunciato il sessismo subito all’Eurovision del 2014.

“Emma sgancia la bomba: ‘All’Eurovision ai miei tempi mi hanno massacrata per un paio di shorts, a Damiano – torso nudo e tacchi – invece non hanno detto nulla’. Il giudizio facile contro il femminile è più feroce, costante, svilente”, ha affermato il cantante in un’intervista a Vanity Fair.

“Se io faccio tanto sesso sono un figo e Vic una puttana. Dove io mi mostro forte sono un leader e Vic una dispotica e rompipalle, che ha successo perché è bona. Da maschio sono privilegiato”.

Secondo Damiano, le molestie che subisce non sono paragonabili a quelle che vive una donna.

“I commenti sulla mia estetica sono incentrati solo sulla mia estetica e non vanno a insinuare nulla sulla mia professionalità e la mia competenza, mentre le donne sono vittime di questo tipo di pensiero in maniera sistemica. Certo, mi è successo di ritrovarmi dal niente con una che tirandomi a sé per un selfie mi ha iniziato a leccare la faccia… ‘Ma che vuoi, me l’hai chiesto?’. Il consenso esiste, ed è doveroso”.

