(ANSA) E' stato aggiornato al prossimo 9 maggio il processo che vede imputato per stalking ai danni della sua ex compagna, il giornalista televisivo Enrico Varriale. Il procedimento si è formalmemte aperto oggi davanti al giudice monocratico dopo che la procura di Roma ha chiesto ed ottenuto il rito immediato per Varriale.

Nella prossima udienza, che si svolgerà a porte chiuse, verrà ascoltata la vittima. Presentate anche le liste testi: tra quelli ammessi, nell'elenco presentato dai difensori dell'imputato, anche la giornalista Rai, Paola Ferrari che verrà ascoltata in aula limitatamente ai fatti oggetto del processo.

Valentina Lupia Andrea Ossino per “la Repubblica”

Un processo alle porte e uno all'orizzonte. La strada è in salita per Enrico Varriale. Oggi infatti inizia il processo in cui l'ex vicedirettore di Raisport proverà a difendersi dalle accuse di violenza nei confronti dell'ex compagna, che la scorsa estate lo ha denunciato dopo essere stata aggredita.

Nel frattempo il giornalista è stato indagato per un'altra vicenda. E la polizia lo ha segnalato per due diversi reati: stalking e violenza privata. Il processo che inizierà oggi nasce dal rapporto tra Varriale e l'ex compagna, una relazione nata nell'ottobre del 2020 e, aveva raccontato la donna in un'intervista esclusiva a Repubblica, intervallata da alti e bassi. Poi, il 6 agosto, l'ex vicedirettore di Rai Sport, - si legge nel decreto che dispone il giudizio immediato - « durante un alterco per motivi di gelosia, la sbatteva violentemente al muro scuotendole e percuotendole le braccia, sferrandole violentemente dei calci » .

E non sarebbe finita qui, perché avrebbe anche cercato di entrare in contatto con la vittima, minacciando anche di poter incidere su una collaborazione giornalistica della donna. Per questi fatti oggi inizierà il processo in cui l'accusa punta su un referto medico, tre diverse testimonianze, la denuncia della vittima e l'informativa in cui sono racchiuse telefonate e messaggi che il giornalista ha inviato assiduamente alla sua ex compagna. Il processo, però, si andrà a incastrare con una seconda vicenda che ha visto Varriale come protagonista: l'aggressione a un'altra donna, quella che aveva cominciato a frequentare dopo aver rotto con l'ex compagna.

Tutto è cominciato l'8 dicembre del 2021, quando nel cuore della notte era arrivata una telefonata al 112. La nuova fiamma di Varriale, non riuscendo ad entrare in contatto con l'uomo, sarebbe andata nel suo appartamento sorprendendo il giornalista con un'altra donna. Ne sarebbe nata una discussione, terminata con un ceffone alla donna, che cadendo avrebbe sbattuto la testa, come conferma il trauma cranico refertato all'ospedale Gemelli. La donna ha detto di non ricordare molto, di aver perso i sensi e di essersi poi risvegliata con gli occhi arrossati e una strana puzza d'aceto.

Si è alzata, è andata in bagno e ha poi cercato di uscire di casa. Ma la porta era chiusa a chiave. Quindi ha chiamato il 112 scendendo poi in strada. Dopo essere stata soccorsa, ha denunciato. La donna ha poi ha integrato la querela dichiarando che Varriale avrebbe cercato di contattarla. Anche per interposta persona.

Da qui la nuova indagine. Il nome di Varriale ancora una volta è stato iscritto sul registro degli indagati: cosa che sulle spalle del giornalista pesa e non poco, visto che la seconda donna è stata ascoltata dalla polizia in tre occasioni. E in ognuna ha arricchito la denuncia con nuovi particolari e sviluppi che hanno portato gli agenti a segnalare il giornalista indicando due diversi reati. Inizialmente era stato segnalato solo per violenza privata. Poi anche per stalking. E adesso sarà la procura a indicare la strada investigativa da percorrere.

