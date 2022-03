7 mar 2022 19:04

"ESPRESSO" INDIGESTO – DOPO LA VENDITA A IERVOLINO, REPUBBLICA TORNA A SCIOPERARE: 223 VOTI A FAVORE, SOLO 9 CONTRO E 6 ASTENUTI. DOMANI NIENTE GIORNALE IN EDICOLA E SITO FERMO. SOPRATTUTTO, E' PREVISTO UN PACCHETTO DI ALTRI GIORNI DI SCIOPERO SE NON VIENE GARANTITO AL GIORNALISTA DE "L'ESPRESSO", CHE NON VUOLE ANDARE SOTTO JERVOLINO, DI POTER RESTARE NEL GRUPPO GEDI…