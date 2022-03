"EUPHORIA" DA PORNO - CHLOE CHERRY, CHE HA DEBUTTATO NELLA SERIE 'EUPHORIA' NEL RUOLO DI FAYE, RIVELA CHE SOFFRIVA DI DISTURBI ALIMENTARI QUANDO FACEVA LA PORNOSTAR: "UN AGENTE MI DISSE CHE ERO GRASSA. DIVENTÒ UN DISTURBO ALIMENTARE" - LA NEO ATTRICE, CON UN PASSATO IN OLTRE 200 FILM A LUCI ROSSE, RACCONTA A UN PODCAST COME ARRIVÒ AD UNA DIETA DI SOLE 200 CALORIE AL GIORNO…

euphoria chloe cherry

(ANSA) - Chloe Cherry ha sofferto di disturbi alimentari quando lavorava come attrice porno. Lo ha rivelato lei stessa ospite del podcast 'Call Her Daddy'. L'attrice, 24 anni, con un passato in oltre 200 film a luci rosse e che ha debuttato nella serie 'Euphoria' nel ruolo di Faye nella seconda stagione (su Sky e Now Tv), ha detto di essere stata vittima del body shaming dopo che un agente le disse essere grassa.

chloe cherry 20

"Tutto è iniziato - ha spiegato - quando un agente che avevo mentre lavoravo nel porno mi disse che ero grassa, sottolineando, ''Tutti dicono che sei grassa e il modo più rapido per perdere peso è non mangiare'". All'epoca la Cherry aveva solo 18 anni. "Diventò un disturbo alimentare - continua - perché ero davvero giovane. Nessuno prima mi aveva mai detto che ero grassa e quindi divenne un'ossessione".

Ha raccontato anche che arrivò ad una dieta di sole 200 calorie al giorno. Ha detto che per fermare il disturbo ha dovuto interrompere tutte le diete, incluso l'essere vegano ma ha anche raccomandato a chiunque abbia problemi di alimentazione di consultare un professionista della salute mentale.

chloe cherry 22

"Ero solo infelice e non trattavo bene il mio corpo, e ora non conto una sola caloria e mangio quello che ritengo, il mio corpo sembra davvero migliore di quanto non sia mai stato - ha sottolineato Cherry - e il mio corpo si è tonificato, ho un corpo più bello ora". L'attrice è stata scoperta su Instagram dall'ideatore di Euphoria Sam Levinson. La serie racconta le vicende di un gruppo di adolescenti al liceo alla ricerca di se stessi e della propria identità,

chloe cherry 19 chloe cherry 3 chloe cherry 9 maestro claudio chloe cherry e emily willis chloe cherry 1 9lkurohg chloe cherry 10 chloe cherry 11 chloe cherry 13 chloe cherry 16 chloe cherry 12 chloe cherry 17 chloe cherry 14 chloe cherry 15 chloe cherry 18 chloe cherry 2 chloe cherry 21 chloe cherry 8 chloe cherry 6 chloe cherry 5 chloe cherry 7