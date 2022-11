CHE POI A ME IL SANGUE NON PIACE. A MENO CHE NON ESCA DA QUEL PUNTO PRECISO DELLA DONNA”

Ivan Rota per Dagospia

Il Grande Fratello Vip potrebbe tornare in onda già a partire dal 10 dicembre al sabato (considerando sempre l’appuntamento fisso del lunedì). Si tratterebbe di una sfida per Canale 5, che sceglierebbe la prima serata del sabato e uno scontro con Ballando con le Stelle, uno dei programmi più amati di Rai 1. Ma non sarà per sempre: solo per due settimane ,

Dopo aver risposto alla domanda di Francesca Fagnani a Belve su Francesco Totti: “Totti chi?”, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, che ha “lasciato” la causa di divorzio del calciatore, é tornata sul discorso. Alla domanda:” Chi manderebbe al Grande Fratello Vip tra Totti e Ilary Blasi”,ha detto che li manderebbe entrambi nella casa.

Scandalo a X Factor. Dopo l’esibizione dei Disco Club Paradiso, non molto amati dagli altri giurati, Dargen D’Amico ha detto che tutti vogliono il “sangue” del gruppo . E nel suo delirio non-sense ha chiuso con una frase da dimenticare :”Che poi a me il sangue non piace. A meno che non esca da quel punto preciso della donna“.

Antonella Fiordelisi gelosa nera di Micol Incorvaia che ha duettato al Karaoke del GF Vip con Edoardo Donnamaria. Quando questi le si è poi avvicinato, ha sbottato:” Valle a fare alle tue amiche queste coccole. Vai a farle a lei (Micol) queste cose. Puoi andare da lei. Vai a toccarle il viso, vai a toccarle i brufoletti. Vai a scacciare i brufoletti alla tua ex, alla tua amica-ex fidanzata. Non mi rompere e vattene da lei. Poverina falla cantare ancora dai. Ma perché non si fidanza con Edoardo Tavassi? ” É amore…

Antonino Spinalbese al GF Vip:” Io le ho detto (a Oriana Marzoli) che mi mancava mia figlia e questa mi risponde che anche a lei manca il cane. Mi dispiace, ma non è la donna per me”. Lei si è scusata e ecco cosa le ha risposto l’ex compagno di Belen:” Non ci riesco a far finta di nulla. Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. Senti questa situazione è imbarazzante“. Bello paragonare una donna a un’auto…

Stéphanie di Monaco diventerà nonna per la prima volta: il figlio Louis Ducruet (nato dal matrimonio con l’ex guardia del corpo Daniel Ducruet) e sua moglie Marie Chevallier aspettano un bambino. La coppia ha dato l'annuncio con un mieloso post su Instagram in cui si vede anche il cane di famiglia, Pancake con una pettorina con la scritta : «Presto sarò un fratello maggiore». La foto è accompagnata da una didascalia che recita: «Un’avventura sta per iniziare».

Che guerra sia Selvaggia Lucarelli ha difeso il fidanzato Lorenzo Biagiarelli , dopo le critiche che il ragazzo ha ricevuto da Carolyn Smith prima di essere eliminato da Ballando con le Stelle: “Che devo dire, vedo molta eleganza nello sparlare di concorrenti e colleghi. Soprattutto quando la gara è ancora aperta. Carolyn è una vera signora“.

Ancora Selvaggia Lucarelli ha speso parole dolci in occasione del compleanno del suo Lorenzo Biagiarelli:” Tu sei questo. Sei la persona più giusta e generosa che abbia mai conosciuto. La spalla a cui appoggiarsi con la mano, quella su cui mettere un piede per tuffarsi un po’ più in là. Hanno ragione mio padre e i gatti a preferirti a tutti noi. Ti amiamo tutti, inevitabilmente. Buon compleanno a Lorenzo“.

Dove andranno a trascorrere le vacanze in aereo privato Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? Quest’anno pare non a Dubai, ma negli States. Il conduttore è da lungo tempo che non passa il Natale con i suoi due figli più grandi, Stefano e Martina, avuti dall’ex moglie Diane Zoeller, che vivono negli Stati Uniti. Nonno due volte, Bonolis vuole anche conoscere i suoi nipotini, il bimbo di Martina e quello di Stefano, il maggiore trentottenne.

Ospite a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso, la scrittrice Sabina Negri dice di aver trovato un farmaco per acuire la memoria. L’opinionista Caterina Collovati le chiede il nome del medicinale e la Negri dice di non ricordarselo.

