La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMA” dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi pic.twitter.com/gu14BxM3G6 — Fedez (@Fedez) May 1, 2021

Da vigilanzatv.it

Giulia Berdini, fidanzata del Direttore di Rai3 Franco Di Mare, attacca su Instagram il rapper Fedez per aver "sbugiardato" la Vice Ilaria Capitani sulla telefonata nella quale invitava il cantante a edulcorare il suo monologo, mettendo nei guai non solo i vertici della terza Rete ma anche tutta l'azienda pubblica.

La Berdini non le manda a dire e apostrofa Fedez con carinerie tipo: "Nullità del mainstream", sostenuto da qualche "paraculo occulto", "innocuo come un omogeneizzato plasmon" che manda messaggi alla "Cetto Laqualunque durante un comizio in un centro sociale. E ancora, "bisognoso di pubblicità e visibilità". Invitandolo a far ascoltare la famigerata telefonata in versione integrale, senza tagliarla a suo comodo e suo piacere, la Berdini conclude con un "vergognoso" e con l'hashtag "fedeznoncapiscinulla.

