Il Ferragni Gate è diventato un caso politico prima che giudiziario. Ebbene si, le prese di posizioni totalmente antitetiche dei leader dei partiti al Governo riflettendo le tensioni intestine della coalizione di maggioranza. Se Giorgia Meloni ha avuto parole al vetriolo per la influencer italiana più famosa al mondo, il suo alleato e vicepremier Matteo Salvini si è invece schierato a favore di Chiara e di suo marito Fedez.

Rapporti tesissimi tra Matteo e Giorgia, in vista delle elezioni europee, destinati ad inasprirsi ulteriormente nelle prossime settimane. Inoltre, forse non tutti sanno che Papa Francesco a breve prenderà una posizione netta a favore dei Ferragnez. Il rapper e la influencer potrebbero infatti presto essere ricevuti in forma privata a Santa Marta in Vaticano durante la celebrazione della messa del mattino.

Geppi Cucciari è assai delusa: la conduttrice sarda, amatissima negli ambienti radical chic che contano, ha infatti mal digerito la scelta di Amadeus di Teresa Mannino, sua storica antagonista, alla co-conduzione di una delle serate della prossima edizione del Festival di Sanremo. Geppi mira da sempre al palco dell'Ariston e il suo potente agente Beppe Caschetto sta facendo fuoco e fiamme per portarla come ospite in Riviera. Di certo, la Cucciari sarà una delle candidate alla co-conduzione nell'era post - Amadeus. Potrebbe salire infatti assieme al suo compagno di agenzia Stefano De Martino sul palco più famoso d'Italia nel 2025.

Beppe Convertini è volato in gran segreto in qualità di ambasciatore della fondazione Terres des Hommes in medio oriente per supportare un progetto a tutela dei diritti dei minori palestinesi e israeliani. Il conduttore di Uno mattina in famiglia, storico appuntamento del fine settimana di Rai1 firmato Michele Guardi', è infatti da anni impegnato in missioni umanitarie in territori ad alto rischio. Inoltre, forse non tutti sanno che devolvera' parte del ricavato del suo ultimo libro Paesi Miei (Rai libri) alla storica organizzazione non governativa che opera da oltre mezzo secolo nelle aree più calde del pianeta.

È scoppiata la passione tra il rapper Gué Pequeno e Vera Gemma! Dopo un lungo corteggiamento online ad alta "temperatura", il cantante e l'attrice hanno consumato la bruciate passione in quel di Milano. Dopo una cena a lume di candela al costosissimo ristorante giapponese Osaka, i due piccioncini avrebbero trascorso la notte nel loft meneghino del cantante. Gue' è stato ammaliato da Vera oltre che per la sua avvenenza anche perché grandissimo fan di suo padre Giuliano. Forse non tutti sanno che a Cologno Monzese gira inoltre voce che Vera Gemma possa essere nella rosa dei candidati a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione de L'isola dei famosi.

Ritorno al passato! Carlo Conti ha recentemente fatto il boom di ascolti con la serata evento "Rischiatutto '70" andata in onda su Rai 1 in prime time per celebrare attraverso lo storico quiz condotto da Mike Buongiorno i primi 70 anni di mamma Rai. Il gradimento del pubblico è stato assai alto, oltre ogni aspettativa e previsione. Ciò ha indotto i vertici di Viale Mazzini a studiare la possibilità di riproporre questo format in più puntate per la prossima stagione televisiva.

Il regista Giovanni Veronesi e l'attore Rocco Papaleo hanno scelto il socialite ed ex gieffino vip Alberto De Pisis come co-protagonista del loro spettacolo teatrale "Musica da ripostiglio. Due maledetti amici". Una performance itinerante che si fonda sulla improvvisazione e stabilisce un contatto di forte empatia con il pubblico in sala. Una scelta quella di De Pisis assai audace ed anticonvenzionale da parte dei due artisti e che sta suscitando reazioni positive anche tra gli addetti ai lavori . De Pisis verrà anche scritturato da Veronesi per il suo prossimo film?

Era un volto Mediaset qualche decennio fa. Amante della moda e amore pubblico di Paolo Berlusconi, la ex conduttrice ha deciso di cambiare vita e stabilirsi a Miami. È diventa anche intima amica di un noto e giovane influencer. Chi è?

È una delle protagoniste della trasmissione Casa a prima vista su Real Time. Si prospetta per lei sulla stessa piattaforma un programma che la vedrà protagonista. Chi è?

