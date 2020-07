"IMMONDIZIA. E NON PER COLPA DELLA FERRAGNI, CHE FA IL SUO LAVORO. MA DELLA DIREZIONE DEGLI UFFIZI,

Chiara Ferragni è riuscita a portare la parola «Uffizi» nei trend topic di Instagram, grazie a un post del museo fiorentino in cui l' influencer è ritratta davanti alla Venere del Botticelli in una foto scattata durante la sua visita insieme con il direttore Eike Schmidt. «I canoni estetici cambiano nel corso dei secoli.

L' ideale femminile della donna con i capelli biondi e la pelle diafana è un tipico ideale in voga nel Rinascimento, magistralmente espresso alla fine del '400 da Sandro Botticelli nella Nascita di Venere attraverso il volto probabilmente identificato con quello della bellissima Simonetta Vespucci, sua contemporanea», si legge nel post. «

Una nobildonna di origine genovese, amata da Giuliano de' Medici, fratello minore di Lorenzo il Magnifico e idolatrata da Botticelli, tanto da diventarne sua Musa ispiratrice». «Ai giorni nostri», continua il post, «l' italiana Chiara Ferragni, nata a Cremona, incarna un mito per milioni di followers, una sorta di divinità contemporanea nell' era dei social. Il mito di Chiara Ferragni è un fenomeno sociologico che raccoglie milioni di seguaci in tutto il mondo, fotografando un' istantanea del nostro tempo». Ma l' accostamento con la Venere di Botticelli non è piaciuto a tutti e ha diviso la rete tra ammiratori e detrattori.

MONTANARI

Tomaso Montanari per il Fatto Quotidiano

Questo è il punto: gli Uffizi che cavalcano la fama social della Ferragni non portano la cultura alla massa (come dicono di voler fare), ma fanno esattamente il contrario, banalizzando anche Botticelli in un tormentone da social.

Molti adolescenti sarebbero corsi agli Uffizi per vedere la Ferragni, ma neanche uno andrà a visitare gli Uffizi perché c' è stata la Ferragni. Così gli Uffizi diventano esattamente quello che hanno scelto di essere: lo sfondo (momentaneo) di una influencer.

Fedez@Fedez

Video musicale (bellissimo tra l’altro) di Mahmood girato all’interno del museo Egizio:OK

Chiara Ferragni agli Uffizi: SCANDALO

Ma allora dite semplicemente che vi sta sui coglioni a prescindere e pace fatta

Jacopo Ramazzotti@J_Ramazzotti

"Chiara Ferragni incarna un mito per milioni di followers - una sorta di divinità contemporanea". Anche meno, anche meno. #Uffizi

robyrobybybe

Voi siete pazzi!avete coperto questo capolavoro mettendo un soggetto che rappresenta tutt’altro.

Cancellate questo post!!!!scusate ma è un insulto a Botticelli.

ivan_catanzarum

Pensare che il patrimonio incredibile degli Uffizi sia in mano a voi mi fa vomitare!

luigi_bertolani

Bella questa marchetta acchiappa follower piena di accostamenti insensati.

Bravi ?

sandy_paris

Ma si può entrare agli Uffizi vestita così??? ???

iamrickmar

L’immagine è assolutamente emblematica: l’ignoranza da le spalle all’arte....

look.at.the.moon_

Ma vi sembra il caso di paragonare la Venere a chiara ferragni?.... bha?

la_setta_dei_poeti_estinti

Roba da matti questo post. Se anche gli Uffizi corrono dietro a Chiara Ferragni, ragazzi stiamo messi molto male...

antichista_puntigliosa

Non seguo la Ferragni e la devo vedere qui nel profilo degli Uffizi? Non potevate farne a meno?

Tomaso Montanari@tomasomontanari

Immondizia. E non per colpa della #Ferragni , che fa il suo lavoro. Ma della direzione degli #Uffizi , che invece non lo fa.

gancillo@gancillo1

Chiara Ferragni testimonial degli Uffizi realizza la profezia di Hegel sulla morte dell'arte.

Scorretto@scorretto12

Gli Uffizi che paragonano la venere di Botticelli a chiara ferragni, “divinità contemporanea che ha molti followers”. Ecco dove siamo arrivati. #ferragni #uffizi

Clara Malaussène@claramalaussene

Dopo aver visto il post degli Uffizi che paragona la Ferragni alla Venere del Botticelli devo andare a lavarmi gli occhi con la clorexidina

Tony Mac @TonyMac85

L'arte italiana non ha bisogno delle marchette di una borghesuccia snob e megalomane, affetta da narcisismo patologico! #Ferragni #Uffizi

ilovegreeninspiration@marilovesgr33n

Non importa se la #Ferragni visita gli #Uffizi con il direttore del museo o con una guida “semplice” Importa che questo faccia più notizia del museo stesso “La cultura è un bene comune primario come l'acqua; salvagente dell'individuo contro la massa” Non è roba da influencer.

Fran Altomare@FranAltomare

Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece vi danno i codici sconto per i beveroni sono ganze. Chissà cosa avete nel cervello.

Alice@Alice_Vee_

Vi prego smettete di dire che quella della Ferragni è stata una mossa furba, lei è brava e tutto, ma la strategia non puo' sempre essere "basta che se ne parli, diamo in mano la cosa agli influencer", dagli Uffizi mi aspetto di più cazzo.

Genio78@Zziagenio78

Ma che cazzo criticate la Ferragni agli Uffizi che l'ultima opera d'arte che avete visto era stata fatta con la colla vinilica da Muciaccia

Andrea Conti@IlContiAndrea

La #Ferragni va agli Uffizi e - come già in Vaticano - “sponsorizza” la nostra cultura anche all’estero, considerando i milioni di follower. Una operazione giusta specie in un momento difficilissimo per il nostro turismo. Ma è così difficile da capire per chi la critica?

ApocaFede@DrApocalypse

Vabbè non è che Vaticano e Uffizi necessitino della ‘sponsorizzazione’ della Ferragni. Anche perchè non é che grazie alle sue stories come per magia il Covid-19 sparisce e i turisti tornano in massa

Paolo Iabichino@Iabicus

La tristezza infinita di chi vede per la prima volta la Venere del Botticelli nelle foto della #Ferragni agli #Uffizi e non riesce a vedere altro che la Ferragni agli Uffizi.

CeCiglia@mercuriocromo_

Io dico solo una cosa. Che se al posto della Ferragni, in visita agli Uffizi, ci fosse andato Cristiano Ronaldo, sarebbero partite le ovazioni popolari sul suo interesse per l’arte e il suo essere un giovane uomo acculturato pltre che genio miliardario playboy filantropo

Fabio@onikamajesty

Chiara Ferragni criticata per uno shooting agli Uffizi, ma quando Jay-Z e Beyoncé hanno fatto un intero video musicale al Louvre e quando Mahmood 3 giorni fa ha girato il video di Dorado nel Museo Egizio di Torino tutti zitti. Viva la coerenza.

Pamela Ferrara @PamelaFerrara

In Italia servono più fondi per riqualificare i musei, va adeguato numero e qualità del personale, mancano tecnologie e sistemi informativi nelle strutture. Però oh, che scandalo la #Ferragni agli Uffizi!

Divergent@theDivergent2

Siete il motivo per cui Chiara #Ferragni ha 20 milioni di followers. E se li merita tutti. Ora andata agli #Uffizi e non rompete i coglioni.

Red Turtle@theredturtle01

3 anni fa la Grecia ha rifiutato 2 milioni di euro offerti da Gucci per una sfilata sullo sfondo dell'Acropoli. Gli Uffizi quanto si sono fatti pagare per l'uso vergognoso della Venere di Botticelli come sfondo per un servizio fotografico di Chiara Ferragni?

Antonello Piroso@Apndp

Ma che davero? Questa sarebbe l'idea di promozione della cultura della Galleria degli Uffizi? A quando #vacchi o #corona? (E no, non ce l'ho con lei: a occhio, e per come è svestita, non sa neppure dove si trova,ma sai che le frega, basta monetizzare) #macheczz #ferragni #Uffizi

