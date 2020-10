"FORSE HO PRESO IL CORONAVIRUS TOCCANDOMI GLI OCCHI, POI MI E’ ARRIVATA LA FEBBRE A 40". “BEATROCE” LORENZIN DAVANTI A UNA ATTONITA BIANCA BERLINGUER RACCONTA LA SUA BATTAGLIA CONTRO “LA BESTIACCIA” DI VIRUS - "SE ANDIAMO AVANTI COSÌ TRA 2 O 3 SETTIMANE ARRIVEREMO A 10MILA CASI AL GIORNO. CERTO, NON POSSIAMO RICHIUDERE TUTTO MA…” – VIDEO

"Forse so come ho fatto a prendere il coronavirus". L'ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin rivela in collegamento con Bianca Berlinguer a #Cartabianca i propri sospetti sulle origini del contagio.

Qualche giorno fa l'ex ministra aveva definito il virus "una brutta bestia", sottolineando di essere stata "sempre molto attenta" a rispettare le misure di sicurezza imposta da Oms, Cts e governo. Difficile non crederle, anche in virtù del suo ruolo politico svolto con il centrosinistra. Ma la sua positività è la dimostrazione di come sia facile sottovalutare le insidie del Covid.

"Non ho più la febbre e altri sintomi forti, ora ho solo mancanza di olfatto e gusto e stanchezza. Sono stata molto attenta - ribadisce la Lorenzin -, forse mi sono contagiata toccandomi gli occhi. All'inizio non ho avuto grandi sintomi, poi mi è arrivata la febbre a 40". La Berlinguer e l'altro ospite, il professor Massimo Galli, ascoltano in silenzio. La conduttrice con gli occhi sbarrati. "Se andiamo avanti così - ha poi ammonito l'ex ministra -, tra 2 o 3 settimane arriveremo a 10mila casi al giorno. Certo, non possiamo richiudere tutto ma, dal punto di vista organizzativo, dobbiamo andare a cercare i pazienti".

