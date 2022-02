"LA GENTE HA PAURA DELLE TETTE GRANDI. HO PERSO 100 MILA FOLLOWER PER QUESTO..." - LA CANTANTE BILLIE EILISH PROTESTA CONTRO I FAN BACCHETTONI CHE NON HANNO APPREZZATO LA SUA SVOLTA SEXY, FATTA DI FOTO PIÙ SCOLLACCIATE PUBBLICATE SUI SOCIAL - MADONNA LA DIFENDE: "IL PROBLEMA È CHE VIVIAMO IN UN MONDO SESSISTA DOVE LE DONNE SONO DIVISE SOLO IN DUE CATEGORIE. O SEI UNA VERGINE O SEI UNA PUTTANA"

Il titolo dell’articolo può sembrare provocatorio. Ma queste parole Billie Eilish le pronunciate davvero: “People are scared of big boobs”. Letteralmente: “Le persone hanno paura delle tette grandi”.

Ovviamente la frase della giovane cantautrice va contestualizzata. Sotto i riflettori dal 2016, quando il suo primo singolo Ocean Eyes ha fatto il botto su Spotify in pochissimo tempo, Billie Eilish, a soli 20 anni, è già destinata a percorrere le orme delle grandi pop star internazionali.

Ha conquistato fan da tutto il mondo anche grazie al suo stile unico: capelli colorati, vestiti oversize, creatività senza limiti. Stile caratteristico e speciale, che però adesso sta cambiando.

Il suo ultimo album, il secondo, Happier than ever, è il manifesto della sua evoluzione: Billie Eilish non è più una teenager e sta esplorando nuovi orizzonti.

“Ho provato emozioni diverse e ho avuto un colore di capelli differente per ogni cosa che ho fatto. Volevo che anche quest’album avesse uno stile unico” - Billie Eilish

La giovane cantante sta cambiando, e si vede: il suo look resta eccentrico, ma in maniera diversa rispetto a quello della “prima Eilish”. E non tutti i fan hanno accolto con piacere questa piccola rivoluzione.

Billie Eilish: “Ho perso 100K followers per colpa delle mie tette”

Ciò che è cambiato, in primis, è il rapporto che Billie Eilish ha con il proprio corpo.

La cantante è passata, in sostanza, dal coprirsi con abiti larghi per non essere giudicata al voler iniziare a trasmettere tutta la sua femminilità.

In una lunga intervista concessa a Elle Usa, la cantante ha percorso le tappe del suo ultimo anno, parlando anche della sua immagine, vistosamente cambiata.

L’aneddoto più curioso è legato anche ai social: Billie Eilish avrebbe perso molti followers quando avrebbe iniziato a mostrarsi più scollata.

Il fatto sarebbe avvenuto dopo aver postato una determinata foto caricata su Instagram, cioè quella che vi riproponiamo qui sotto. I fan sarebbero rimasti sconvolti dalla nuova Billie, la ragazza biondo platino in corsetto e dalle forme esagerate.

“La gente si lega ai vecchi ricordi, ma è una cosa molto disumanizzante”, ha detto nell’intervista la cantautrice. E poi, ridendo, ha aggiunto:

“Ho perso 100mila followers solo per colpa delle tette. Le persone sono spaventate dalle tette grandi” - Billie Eilish

Dopo aver postato la foto, dunque, Billie Eilish avrebbe notato un calo vertiginoso del numero dei followers accompagnato da tanti commenti in cui veniva accusata di sessualizzare il proprio corpo.

Parole non facili da digerire per una ragazza che ha subito manipolazioni e abusi dall’ex e che ha un rapporto complicato con la pornografia, come lei stessa ha dichiarato.

Madonna difende Billie Eilish: "Deve sentirsi libera"

Ma Billie è andata oltre e ha continuato a seguire la sua strada. Ha ricordato ai suoi fan che non importa come appare o quale look proverà la prossima volta: resta sempre la stessa ragazza che il mondo ha già conosciuto e amato.

A proposito di star mondiali, persino Madonna, dea della trasgressione, ha preso le difese della 20enne di Losa Angeles:

“Il problema è che viviamo in un mondo sessista dove le donne sono divise solo in due categorie: o sei una vergine o sei una puttan*. Billie non ha mai assecondato le masse e ha iniziato non utilizzando la sua sessualità in nessun modo. Le donne dovrebbero essere libere di mostrarsi come vogliono. Se Billie fosse stata un uomo, nessuno avrebbe parlato di tutto questo”.

Parole chiare e dure nei confronti del sistema, pronunciate da un’artista che il mondo dello spettacolo lo conosce piuttosto bene.

