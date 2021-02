"GLIEL'HAI MESSA NEL CULO, L'IPOCRISIA NON PUO' SEMPRE VINCERE" - IL RICORDO DI LARRY FLYNT BY BARBARA COSTA: "UNA VOLTA SI È SCOPATO UN POLLO VIVO. ERA UN RAGAZZINO, STAVA ANCORA IN UN BUCO SPERSO NEL NULLA DEL NATIO KENTUCKY. HA FATTO ANCHE ALCUNI PORNO-GUAI, PERÒ CI HA RESO PIÙ LIBERI. CON LE SUE BATTAGLIE SOCIALI, PROCESSUALI, CONTRO LA BIGOTTERIA DELLA SUA AMERICA E DI TUTTO L’OCCIDENTE, CI HA RESO MIGLIORI. SI BATTEVA AFFINCHÉ NON CI FOSSE LIMITE A CIÒ CHE SI PUBBLICA. PERCHÉ NON CI DEVE ESSER LIMITE A CIÒ CHE OGNI ADULTO CONSAPEVOLE VUOLE LEGGERE, SCRIVERE, ASCOLTARE, FILMARE, GUARDARE"

the people vs larry flynt

Barbara Costa per Dagospia

Larry Flynt, non t’ho mai detestato come in questo momento, che mi fai scrivere 'ste righe del caz*o in cui dovrei trovare il modo di dire chi tu sei, anzi, chi tu sei stato. Ti odio, Larry, perché m’hai fatto la più grossa bastardata che ti potesse riuscire, quella di morire. Tu che sei resistito a tutto, alla guerra mondiale, alla corte marziale, alla giustizia americana, ai suoi tanti processi, di più, a quell’attentato, a quelle pallottole che ti hanno mandato in coma, reso paraplegico, impotente, (quasi) finito.

larry flynt

43 anni su una sedia a rotelle, dolori allucinanti, e fino a quella operazione miracolosa che ti ha tolto ogni vita dalla vita in giù, compreso il vigore sessuale. A te, Larry, tra i più grandi pornografi che Dio ha fatto la grazia di mandare sulla Terra, tu, Larry, che non eri solo pornografia, eri un sistema di vita, tu che eri contro tutti, tu sempre in prima linea, tu, da solo, tu e su quel piatto ogni volta a ogni sfida a puntare tutto, e tutto il resto al diavolo.

Oh Larry, vaffanc*lo, morire così, all’improvviso, per un infarto, come uno str*nzo qualsiasi, tu, Larry, che dovevi morire da eroe, tu che non dovevi morire, per me, stupida, a pensarti eterno, indistruttibile.

larry flynt vs donald trump

E tu, lettore, vaffanc*lo pure tu, che non ci stai capendo nulla di quello che ti sto dicendo, e c’hai ragione: come cavolo faccio a raccontarti di Larry, io che di Larry ho sempre parlato ore (sto usando il passato, cr*sto, Larry, ti rendi conto!?), logorroica, mai stanca di narrare le sue mille porno imprese, io, che se devo qualcosa a qualcuno, la devo a Larry Flynt? Senti, lettore, dimmelo subito: hai mai visto il film di Miloš Forman "The people vs. Larry Flynt"? No!? Ma che caz*o aspetti!?

larry flynt hustler

Dì un po’: hai mai sentito parlare, magari sfogliato, intravisto in rete, pagine della porno rivista "Hustler"? No!? Vabbè, senti, 'sto troppo fuori per incaz*armi con te, facciamo così, ti dico così, ti dico che Larry una volta si è sc*pato un pollo. Sì, ti giuro, un pollo vivo, un pollo non consenziente, è un reato gravissimo, lui era un ragazzino, stava ancora in un buco sperso nel nulla del natio Kentucky. Non ci credi, eh? Chi lo sa se è vero, o se è una delle buffonate che Larry diceva, io ti dico questo, che lui, nella sua magione, conserva una riproduzione in oro del… "misfatto".

Sai, non è facile far conoscere Larry a chi è di Larry digiuno. Lui ha fatto anche alcuni porno-guai, e però tutti – tutti! – dobbiamo riconoscergli questo: ci ha reso più liberi. Con le sue battaglie sociali, processuali, contro la bigotteria della sua America e di tutto l’Occidente, ci ha reso migliori.

larry flynt hustler covers

Pare assurdo, ma è così, e questa è la più grande, preziosa eredità che Larry ci lascia. Lui si batteva affinché non ci fosse limite a ciò che si pubblica. Perché non ci deve esser limite a ciò che ogni adulto consapevole vuole leggere, scrivere, ascoltare, filmare, guardare. Perché non ci deve esser divieto in ciò che ognuno – uomo, donna, o qualsiasi genere si senta di appartenere, anche a nessuno – è. E tutto nel rispetto della legge, nel rispetto di quel Primo Emendamento che ci rende socialmente liberi e responsabili di quello che facciamo.

Perdio, Larry, ma quante volte m’hai sbattuto al muro? Quante volte m’hai messo di fronte ai miei limiti, spaccato i miei tabù, quante volte m’hai messo alla prova? Quanto m’hai svegliato? Quanto caz*o ti devo, quanto sono in debito con te? A te bastava niente a buttare all’aria ogni mia illusoria certezza. Larry, tu hai reso migliori tutti i bigotti che in vita ti hanno avversato, e che oggi ballano all’idea che tu stia all’Inferno. Larry, a te, per averla vinta, su di me, sugli altri, su chiunque, bastava una foto. Te la ricordi, la prima? Quando ti eri messo in testa di dare del filo da torcere a Hefner e al suo "Playboy", fotografando una vagina spalancata.

larry flynt hustler covers (1)

Volevi quel clitoride, volevi che chi guardasse quella foto provasse la voglia insana di vederlo, davvero, e di leccarlo, davvero, di sentirsi sozzo a toccare quelle pagine. Era il 1974. E il fotografo che non scattava, che aveva paura di finire in galera, e allora quelle foto le hai scattate tu.

Quel sesso aperto, esibito, su "Hustler", fruttò "solo" la prima retata, la prima denuncia, la prima condanna. Larry, com’è che hai gridato, in quell’aula di tribunale, all’ennesima condanna per oscenità? “'Fanc*lo questa Corte, non siete nient’altro che 8 str*nzi, e una f*ca a gettoni!!!”. Così ti condannarono pure per oltraggio, e tu ti presentasti all’udienza con una bandiera americana a mo’ di pannolone.

larry flynt hustler cover

Larry, come faccio a far capire a 'sti parrucconi moralisti rinati ultimamente, a 'sti morti viventi, buoni solo a belare ovvietà, che non c’è limite alla libertà d’espressione? Che ci devi avere due p*lle così per metterti contro la società per un ideale, e solo per quello, e non per pubblicità, soldi (quelli Larry, non ti sono mai mancati, e tutti grazie al porno), i social che negli anni '70 manco esistevano?

larry flynt hustler cover 5

Mettersi contro tutti, per riceverne insulti e fango, e poi, quando vinci, rifiutare orgoglioso gli elogi falsi, ipocriti, di chi fino al giorno prima ti considerava feccia? Per te, Larry, che essere feccia era il massimo complimento. Tu, Larry, che ogni dollaro te lo sei guadagnato.

Aiutami, Larry, a dire che non c’è limite, all’arte della pornografia, e che se si mette in copertina la foto del corpo di una donna infilato in un tritacarne, non è contro le donne, tutto il contrario, è contro quello che la società impone alle donne, maciullandole nella loro insita libera identità? E che se è contro qualcuno è contro ogni forma di femminismo che le donne le ingabbia in una diversa, impalpabile, catena? Larry, ma quanto ce l’avevano, le femministe, con te! Ti volevano sbranare!

larry flynt hustler cover 3

È spiegabile la provocazione? O solo a tentare di farlo le si toglie valenza, e la si depotenzia? Parliamo di politica, Larry? Donald Trump è stato il tuo ultimo chiodo fisso, volevi cacciarlo dalla Casa Bianca col tuo usuale metodo: un milione di dollari, puliti, non esentasse, a chiunque abbia stra-provate informazioni che danneggino il Presidente. Con Trump non ti riuscì, Larry, ma con politici minori per anni sì: nessuno è vergine in politica, tutti hanno unti scheletri nell’armadio, e di più i politici che sfoggiano rettitudine.

larry flynt hustler cover 1

Alcuni – coi tuoi sesso-scoop – li hai smutandati e portati alle dimissioni. Ti ricordi, Larry, quando hai abbonato a tue spese l’intero Congresso americano a "Hustler", e così ogni senatore, ogni deputato, ogni mese riceveva il tuo giornale porno, e ti portarono in tribunale niente meno che contro il ministero delle Poste? E come ci rimasero di m*rda alla tua vittoria, non mi ricordo per quale cavillo, per cui era lecito che tu, da cittadino e da elettore, mostrassi a chi in politica ti rappresenta, l’onesto tuo lavoro su cui paghi le tasse che lo stipendio di quei politici ingrassa? Ma quanto eri pazzo, Larry, e quanto il più adorabile?

larry flynt fuck this court

Ti ho visto l’ultima volta mesi fa, in piena pandemia, sulla tua carrozzina d’oro, che inauguravi un tuo nuovo porno-store, e a una giornalista sprovveduta che ti ha chiesto se avessi remore “a vendere roba sporca”… hai risposto con una piazzata delle tue, urlando contro il sindaco e i suoi amministratori, loro sì davvero colpevoli di sporcizia “basta guardare allo stato pietoso in cui tengono i marciapiedi!” E quella giornalista, coda tra le gambe e pive nel sacco… Oh, Larry, quanto mi piacerebbe, vederci così giornalisti italiani campioni di leccac*laggine!

larry flynt bandiera usa mutanda

Capezzoli seviziati. Le piaghe di un paralitico (le tue). La figurazione di un (finto) stupro. Donne al guinzaglio. Portate a fare la pipì dagli uomini. Un busto sottoposto a mastectomia. I genitali appena recisi a una trans. Sul tuo "Hustler", Larry, hai fatto vedere tanto, e pure questo. Anche deridendolo, anche offendendolo. Ce ne vorrà, per riconoscertene merito. Un nemico, puoi combatterlo senza guerre, morti ammazzati, sangue. Basta una immagine. Ma che sia porno. Il più basico, il più crudo.

Che sporchi gli assi della società. Sfidare il perbenismo. Dissanguare il puritanesimo. Mandare in vacca ogni pio valore. Si può fare. Pagandone il prezzo. Tu lo hai fatto, Larry Flynt. Con tutta l’intelligenza, il sano cinismo, lo sfizio di disturbare, spudorato, che c’era nella tua mente. Larry, siamo circondati da codardi. Tu gliel’hai messa nel c*lo. L’ipocrisia non può sempre vincere.

larry flynt e il fratello jimmy

larry flynt attentato larry flynt 1 (2) hustler 2 copertine hustler 11 larry flynt sex shop larry flint 20 copertine hustler 8 larry flint 21 hustler 1 copertine hustler 10 copertine hustler 9 hustler 15 hustler 10 copertine hustler 17 copertine hustler 15 larry flint 18 larry flint 19 hustler 11 copertine hustler 13 larry flint 1 larry flint 7 larry flint 5 hustler 12 hustler 13 hustler 16 larry flint 8 hustler 17 larry flint 9 larry flynt 1 hustler 3 hustler 4 hustler 6 hustler 9 hustler agosto 1975 hustler larry flynt (2) larry flynt 2 larry flynt 2019 larry flynt 3 larry flynt 4

hustler 5