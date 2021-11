LA "GOMORRA" DEI GIUSTI - È UNA GUERRA TOTALE, LO SAPEVAMO GIÀ, TRA CIRO E GENNY, NELL’ATTESISSIMA ULTIMA STAGIONE, LA QUINTA, RIBATTEZZATA “STAGIONE FINALE”, CHE VEDREMO SU SKY DA VENERDÌ 19. GUERRA SENZA ESCLUSIONE DI COLPI, MA ANCHE GUERRA D’AMORE – E’ IL GRANDE EVENTO CHE ASPETTAVAMO. NOI, FAN DELLA SERIE, CHE NON CI HA MAI DELUSI, E FAN DI DUE ATTORI, MARCO D’AMORE E SALVATORE ESPOSITO, CHE HANNO VERAMENTE MESSO IN SCENA TUTTI I LORO SENTIMENTI E LE LORO PASSIONI. E SONO DAVVERO DIVENTATI GRANDI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

“Tu non sei mai stato all’altezza di stare vicino a me” – “Quanno stiamo in mezzo ’a via tu arrivi sempre secondo”. E’ guerra totale, lo sapevamo già, tra Ciro e Genny, nell’attesissima ultima stagione di “Gomorra”, la quinta, ribattezzata “Stagione finale”, che vedremo su Sky da venerdì 19. Guerra senza esclusione di colpi, ma anche guerra d’amore.

Come spiegano le prime battute che sentiamo tra i due quando si incontrano a Riga. “Tené n’amico è meglio che tené ’a femmina” – “Ce ne tornammo a Napoli, Cirò, io e te…”. Dovevamo aspettare questa quinta stagione per vedere abbracci fraterni, forse anche più che fraterni, e tradimenti. Come era inevitabile.

Nella scena che preferisco delle sette puntate che ho visto, tranquilli, non faccio spoiler, Ciro e Genny si guardano con alle spalle il Baltico in tumulto di Riga. E’ l’immagine forte che descrive la loro passione e la loro impressionante turbolenza, come nei grandi film russi.

Marco D’Amore e Salvatore Esposito, dopo quasi dieci anni di serie, sono diventati grandi, Marco è diventato anche un bravissimo regista, infatti firma assieme a Claudio Cupellini le dieci puntate, lui le prime cinque, sa come muoversi nelle riprese notturne, nei camera car, nelle sparatorie. Salvatore è diventato un attore di grande presenza.

Vederli insieme per l’ultima volta sarà, sia per i fan di tutto il mondo di “Gomorra” sia per quelli italiani che li hanno visti crescere di anno in anno, qualcosa di commovente. Proprio per questo i loro incontri e la loro guerra fratricida vanno misurati. Nella prima puntata, che apre clamorosamente con un funerale e un battesimo, sapremo solo che Ciro Di Marzio è vivo.

Cosa che gli spettatori che hanno visto “L’immortale” sanno bene, ma non Genny, che se lo sente dire da Don Aniello (“Io l’aggio salvato, se n’è ghiuto’e Napoli. Ti ha lasciato solo con l rimorso di averlo ucciso”). Nel secondo ci spostiamo a Riga, dove era finito Ciro, e dove lo va a trovare Genny. Ma la guerra si svolgerà tutta a Napoli, tra Secondigliano, Ponticelli, Forcella. Un ritorno a casa importante per la serie e per i personaggi.

Ci sono molti personaggi nuovi, perfino Donna Nunzia di Nunzia Schiano, moglie di un boss d’età chiamato “O galantuommo”, c’è il ritorno di Sangueblue, cioè Arturo Muselli. Tutti bravi, va detto. Ma lo scontro è cosa privata fra i due fratelli, fra Ciro e Genny, tra Marco e Salvatore, che sono ormai padroni assoluti della scena e si muovono come nessun altro per le strade di Napoli. E’ il grande evento che aspettavamo. Noi, fan della serie, che non ci ha mai delusi, e fan di due attori che hanno veramente messo in scena tutti i loro sentimenti e le loro passioni. E sono davvero diventati grandi.

