Alessandro Ferrucci per il “Fatto quotidiano”

meme su vincenzo de luca e il pugno di ferro sul coronavirus 9

Occhio da cineasta, occhio da chi sa, orecchio, esperienza.

Sintesi. Già con le prime risposte, Carlo Verdone inquadra la situazione attraverso un racconto che sembra perfetto per uno dei suoi film.

Le canzoni alla finestra la emozionano?

Inizialmente sì, poi quando diventa troppo si perde il significato; ho riso per il tizio apparso sul terrazzo con tutta la strumentazione del deejay; carino anche qualcuno con la chitarra o la tromba.

Il però…

Da me, un signore, alle nove di sera, ha messo a palla L' Italiano di Toto Cutugno, un volume assurdo, ma non si è affacciato nessuno! Così ha ulteriormente alzato l' audio, ha rotto le palle per mezz' ora, e sempre con lo stesso brano, fino a quando ha sbottato: 'Dove state? Non ve ne frega gniente dell' Italia?'.

meme su vincenzo de luca e il pugno di ferro sul coronavirus 8

Qualcuno ha risposto?

Sì, uno, che dal balcone ha urlato: 'Hai rotto il cazzo! Basta. Abbassa'. A quel punto si è offeso e ha chiuso tutto.

La Rete protagonista.

Pure qui toccherebbe manifestare maggiore equilibrio: arrivano filmati e video carini, simpatici, servono a stemperare un momento orrendo.

Altro però…

I casi sono due: se devo pensare a quello che sta sopportando la città di Bergamo, alle immagini che passano in televisione e sul web, alle bare in fila, alle persone in ospedale, allora mi domando cosa c' è da ridere.

verdone

È una forma di rimozione.

Si cerca la battuta su ogni aspetto, in continuazione, e si arriva a manifestare una forma di superficialità; (cambia tono) non dico che dobbiamo cedere alla depressione, buttarsi a terra e disperarsi oltremisura, però sarei più cauto.

Quanti messaggi le arrivano per manifestare paure o chiedere consigli?

Circa 150 ogni dieci ore; ero quasi intenzionato a cambiare il numero di cellulare, poi ho capito che il negozio è troppo lontano da casa, e non potevo giustificare l' uscita; quando finirà l' emergenza sarà uno dei miei primi appuntamenti.

Le richieste più ripetute?

Di partecipare ad appelli, eppure ne ho già lanciati venti!

Poi mi domandano come passo le giornate, cosa ne penso, fino ai consigli scientifici.

meme su vincenzo de luca e il pugno di ferro sul coronavirus 14

Giudizio sul governo.

Stanno lavorando come possono, e si sono trovati di fronte una situazione drammatica: in questo momento non mi sento di portare alcuna critica, sarebbe sbagliato; l' unica piccola polemica è sui danni del passato, i tagli alla Sanità, quando lo stesso Bill Gates, nel 2005, lanciava l' allarme sui virus.

Sembrava un argomento da serie tv.

Eppure il termine 'virus' è presente, e da anni, in tanti convegni, ma delle questioni ce ne rendiamo conto solo quando ci toccano direttamente; dovevamo prevederlo, specialmente in un mondo globalizzato con le porte aperte, e dopo gli allarmi Ebola e Sars.

verdone

Boris Johnson e Donald Trump hanno riserve…

Sono rimasto allibito, quella del premier inglese è stata un' uscita di un cinismo veramente incredibile, e ho pensato che tanti uomini di governo, soprattutto in Europa, non sono degni del ruolo che ricoprono. Sono dei mediocri. Sì, in questo momento stiamo facendo una bella figura, nonostante qualche errore, ma è gente che si è arrotolata le maniche e sta lavorando.

Senza uscire di casa abbiamo più tempo per pensare.

Quest' inverno riflettevo sulla storia della mia famiglia, e dicevo: guarda te che fortuna, mio nonno ha affrontato la Prima guerra mondiale ed è morto sul monte San Gabriele; i miei genitori hanno vissuto i bombardamenti della Seconda, chiusi in cantina; io e i miei figli non vedremo conflitti.

E invece..

meme su vincenzo de luca e il pugno di ferro sul coronavirus 15

Mi ero completamente sbagliato: avevo sottovalutato che oggi le guerre coinvolgono solo i poveracci, mentre questa del virus è notevolmente più pericolosa; una pandemia peggiore del Coronavirus può distruggere l' umanità.

Finita la pandemia, chi saremo?

Inizieremo a essere più riflessivi e maturi. Consapevoli. Ultimamente il nostro Paese era popolato da incazzati, oggi invece siamo impauriti, e allora ci confrontiamo, chiediamo consigli, condividiamo, magari capiamo il valore del contatto e derubrichiamo l' importanza del cellulare.

Le situazioni estreme rivelano

Sono stupito: chi prima della pandemia mi appariva forte, si sta dimostrando debole, al contrario i presunti deboli li vedo reagire.

verdone

E lei?

Cerco di prenderla con filosofia e razionalità, e poi seguo le regole dei medici; (imita il tono ansioso delle persone) c' è gente che mi chiama e si raccomanda di lasciare le scarpe su un foglio di carta all' ingresso e poi di pulire la suola perché il virus dura quindici giorni; altri di prendere tra i quindici e i venti grammi di vitamina C.

Uno sproposito.

Infatti ho risposto: 'Così ti vengono i calcoli ai reni'.

Il mondo del cinema ha lanciato un allarme rispetto alla crisi del settore.

Siamo preoccupati e disorientati; viviamo di creatività, di idee e una situazione del genere ammazza la fantasia, porta deconcentrazione, ma ora la priorità sono le aziende dove i lavoratori sono stati licenziati o rischiano il posto, mentre noi tra qualche mese probabilmente torneremo a girare.

Papaleo ha dichiarato al Fatto : "Verdone è l' unico che mi fa ridere quando sono solo". E per lei?

verdone

Il governatore della Campania De Luca: è il più grande attore italiano, ha dei tempi di recitazione meravigliosi, in certi momenti supera i De Filippo; ieri, mentre ovviamente ero solo a casa, ho tentato di rifare un suo discorso e con i suoi tempi. Mi ci sono impegnato e per più di mezz' ora, non ci sono riuscito!

Ci vuole "tempo".

Infatti, e in maniera affettuosa, vorrei da parte sua maggiori appelli. Lui è la commedia italiana di alto livello. E mi piacerebbe averlo come attore su un set. È spiritoso, accetterà.

